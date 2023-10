Les enjeux économiques frappent également l'univers du jeu vidéo, menant parfois à des situations préoccupantes. Le cas actuel touche Dragon Age 4, et on vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Les équipes de Dragon Age 4 font face à une succession de problèmes. Une série de malheurs qui nous attriste. Comme quoi la crise touche tout le monde et l'ensemble des secteurs... Que peut t-on apprendre ?

Dragon Age 4 encore victime d'une situation tendue

Selon une source du média Polygon, l'équipe de testeurs de qualité (QA) pour Dragon Age 4 a été récemment licenciée. Cette nouvelle suscite des inquiétudes relatives aux standards d'emploi et aux indemnités de licenciement dans l'industrie vidéoludique.

Dragon Age 4 a vu sa propre équipe de QA se syndiquer au milieu de l'année 2022, marquant la naissance du premier syndicat dans l'industrie du jeu au Canada. Cette tendance émerge alors que la syndicalisation générale en Amérique du Nord est en déclin depuis les années 50. En 2022, seuls 11,3% des travailleurs américains étaient représentés par un syndicat.

Keywords Studios, développeur basé à Dublin, employait l'équipe de QA licenciée. Ils collaboraient précédemment avec BioWare Edmonton sur Dragon Age 4. Suite à la non-prolongation du contrat de Keywords par la société canadienne en août, le studio irlandais a licencié l'intégralité de son personnel travaillant sur les tests du prochain Dragon Age. Liz Corless, responsable marketing mondial chez Keywords Studios, a confirmé que 13 employés d’Edmonton de l'équipe QA ont été licenciés...

Un coup de projecteur

Bien que ces licenciements, intervenus le 27 septembre, soient attribués à la non-prolongation du contrat de Keywords par BioWare, le licenciement de tous les QA syndiqués a attiré l'attention. Le syndicat a ainsi déposé une plainte contre Keywords au début du mois d'octobre, visant à contester l'"indemnité minimale" proposée. Ce mouvement coïncide avec une action en justice intentée plus tôt cette semaine par sept anciens employés de BioWare. Le tout contre la filiale d'EA, alléguant un licenciement abusif.

Ces péripéties se déroulent dans un contexte plus vaste, où les travailleurs de l'industrie du jeu vidéo affrontent des défis concernant la sécurité de l'emploi et les droits du travail. BioWare, par exemple, a procédé à une vague de licenciements sur Dragon Age en août, avec environ 50 employés perdant leur poste. Gary McKay, directeur général de BioWare, bien que ne fournissant pas de détails sur ces licenciements, a insisté sur le dévouement de l'entreprise à offrir une expérience optimale avec le prochain titre de la franchise Dragon Age.

La situation actuelle chez BioWare et Keywords Studios met en lumière une période de changement et de contestation. Et celle-ci touche toute l'industrie du jeu vidéo.