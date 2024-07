BioWare a récemment dévoilé en détail Dragon Age 4The Veilguard, y compris une présentation approfondie de son créateur de personnages. Ce nouvel opus promet une personnalisation très étendue, permettant aux joueurs de créer des personnages uniques avec une grande précision.

Dragon Age 4 ne rigole pas sur sa personnalisation

Le créateur de personnages de Dragon Age 4 offre de nombreux préréglages pour personnaliser la tête et le corps de votre personnage, Rook. Les joueurs peuvent choisir parmi 40 types de teint différents, allant de la peau lisse et juvénile à la peau marquée et robuste. Les nuances de peau peuvent être ajustées avec des tons froids, neutres ou chauds, et il est possible d'ajouter des sous-tons. Les options incluent également des curseurs pour la mélanine et le vitiligo (une maladie de peau).

Chaque aspect du visage du personnage est modifiable. Grâce à des curseurs dédiés : le front, les sourcils, la mâchoire, le menton, le cuir chevelu et les joues. Les joueurs peuvent ajuster la taille des narines, la visibilité des cataractes, et même ajouter des yeux injectés de sang. Il est également possible de personnaliser les oreilles. Avec des options comme la taille du lobe, la profondeur de l'oreille, et les oreilles en chou-fleur.

De la diversité

Les options de maquillage sont abondantes. Avec plus de 30 choix incluant des paillettes, du blush, et différentes intensités et couleurs d'eyeliner. Les tatouages jouent un rôle important, reflétant souvent les caractéristiques raciales, comme les motifs uniques des Elfes. Les joueurs peuvent placer des tatouages sur les bras, les jambes, le corps et le visage.

Pour les personnages Qunari, il existe des options spécifiques telles que le type de cornes et le matériau de ces dernières, avec plus de 40 matériaux disponibles. Les coiffures peuvent être teintées. Avec des couleurs non traditionnelles et bénéficient de la technologie de rendu des cheveux du moteur Frostbite, assurant un rendu physique réaliste.

En plus des caractéristiques faciales, les joueurs peuvent modifier la largeur des épaules, des hanches, la taille et plus encore. Deux types de voix sont disponibles, en anglais britannique et américain, chacune ayant des options féminines et masculines, avec la possibilité d'ajuster la hauteur de la voix. Bref Dragon Age 4 va envoyer du lourd.

