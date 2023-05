Dragon Age 4. Ce simple nom suffit pour beaucoup à frissonner de désir. Malgré un dernier épisode de la saga clairement en dessous en terme de qualité, il faut bien admettre que l'attente est particulièrement grande pour la suite. Le développement du jeu aura été chaotique et surtout marqué par un reboot en 2018. Jamais un bon signe. Si le nouvel épisode de la série devait initialement s’orienter vers du multijoueur, l’échec critique d'un certain Anthem a eu raison de cette volonté.

Dragon Age 4, ça sort quand ?

Une nouvelle fois l'insider Tom Henderson donne quelques infos sur un important jeu vidéo. Cette fois il s'agit tout simplement de Dragon Age 4 chez EA. En effet, d'après un document interne de chez Electronic Arts sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2023 la liste des jeux pour avril 2023 - mars 2024 révèle que SKATE et Dragon Age Dreadwolf sortiront au milieu de l'année 2024. Ca fait encore un peu de temps à attendre, il faut bien l'admettre.

Un jeu qui reste encore très mysterieux.

En terme de gameplay, en février dernier nous pouvions apprendre via une fuite qu'un insider avait pu avoir accès à 20 minutes de jeu. Et même si l'ensemble était loin d'être finalité au niveau des textures et des mécaniques de jeu, une grosse comparaison avait été faite avec un certain God of War. C'est notamment le cas pour le combat comme les enchaînements de combo et les animations spéciales. Un choix qui a de quoi surprendre puisqu'à l'époque nous apprenions aussi l'inexistence de la gestion de groupe et du choix de capacité, ce qui fait pourtant le sel de la franchise depuis des années.

Un jeu qui s'annonce différent

Dans tous les cas il faut donc s'attendre à de nombreux changements. Surement pour amadouer une partie des fans de God Of War. Car après tout, pourquoi ne pas tenter de grapiller quelques parts de marché chez PlayStation ? Si vous êtes fan de la première heure (2009) ne vous attendez clairement pas à une suite directe mais plutôt à une sorte de reboot complet de la franchise. Ca reste évidemment à confirmer mais le RPG semble prendre un chemin assez différent de ses ainés.

De votre coté, qu'attendez-vous d'un tel jeu ? Souhaitez-vous un reboot complet de la saga (en gardant les codes) ou une suite directe avec la même ADN ? Dites nous tout dans la partie des commentaires.