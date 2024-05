C’est l’un des jeux les plus attendus à venir, Dragon Age 4 Dreadwolf est sur toutes les lèvres des fans de RPG. On attend ici du grand Bioware alors que le studio a été pas mal malmené ces dernières années, entre les scandales en interne, les jeux pas à la hauteur, etc. Tout le monde espère donc un retour en force, d’autant que le studio a une aura toute particulière, réputé notamment pour ses RPG Dragon Age et Mass Effect, d’excellentes licences.

D’ailleurs, les deux préparent leur grand retour. Mass Effect 5 enchaîne les teasings notamment à chaque N7 Day (le 7 novembre). Le jeu n’est pas attendu de sitôt, mais il arrive, lentement mais sûrement. De l’autre côté, dans un genre totalement différent, Dragon Age Dreadwolf fait lui aussi monter la sauce depuis un moment, mais il sera en revanche le premier à voir le jour. On s’attend d’ailleurs à de grosses révélations dans les mois à venir, mois qui vont être riches en annonces pour l’industrie.

Pour l’heure, on n’a toujours pas de date de sortie précise, mais EA aurait vendu la mèche concernant une fenêtre de sortie. Lors de ses récents bilans financiers, l’entreprise révèle en effet que 2 titres encore non annoncés verront le jour avec la fin de l’exercice fiscal en cours qui se termine en mars 2025. D’après de nombreux connaisseurs, pour EA, en langage business, «non annoncé» voudrait dire «sans aucune date fixe». C’est aussi ce que suggère Jeff Grubb dans son podcast Giant Bomb, réputé pour ses bonnes infos.

Un document du bilan financier d'EA

Une annonce imminente ?

Dragon Age 4 Dreadwolf pourrait donc sortir sous peu si l’on en croit les calendriers de l’entreprise. Le jeu devrait très certainement se dévoiler complètement dans les mois qui viennent, et pourquoi pas nous annoncer une date précise dans la foulée pour créer l’événement. Le prochain Dragon Age est en développement depuis de nombreuses années et devrait faire suite à Dragon Age Inquisition notamment par le biais de son antagoniste principal dont on taira le nom pour celles et ceux qui voudraient rattraper leur retard d’ici là. Dreadwolf est attendu sur PS5, Xbox Series et PC, bien entendu.