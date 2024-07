La sortie prochaine de Dragon Age: The Veilguard continue de susciter l'intérêt des fans de la série. Suite à l'annonce de ce nouvel opus en juin, BioWare et EA ont partagé de nouvelles informations, notamment sur les options de difficulté du jeu. De quoi donner le sourire aux amateurs de RPG et plus globalement à ceux qui aiment avoir le choix.

Un éventail de choix pour Dragon Age

Comme le rapporte GameInformer, Dragon Age: The Veilguard offrira plusieurs niveaux de difficulté pour répondre aux préférences et compétences de chaque joueur. L'option la plus accessible sera le mode Conteur, qui mettra l'accent sur l'histoire plutôt que sur les défis de combat, idéal pour ceux qui veulent avant tout profiter de la narration sans être trop confrontés à des obstacles.

Pour ceux qui recherchent un équilibre entre histoire et combat, le mode Aventurier sera disponible. Ce mode sera probablement le réglage par défaut, offrant une expérience équilibrée entre les deux aspects du jeu. Le choix parfait pour commencer.

Pour les vétérans et les amateurs de défis intenses, le mode Cauchemar représentera le niveau de difficulté le plus élevé. Contrairement aux autres niveaux de difficulté, celui-ci sera verrouillé une fois sélectionné, empêchant tout retour en arrière. Ce choix ajoute une dimension de stratégie et de préparation, exigeant une compréhension approfondie des mécanismes de jeu.

Un réglage très minutieux

En plus des préréglages de difficulté, Dragon Age: The Veilguard introduira le mode Sans Limites, permettant aux joueurs de personnaliser divers aspects du gameplay selon leurs préférences. Ce mode offrira des options pour ajuster l'assistance à la visée, le timing des parades, les dommages infligés et reçus, et même une option pour désactiver la mort des personnages.

Selon Corinne Busche, directrice du jeu, ces options ne sont pas des tricheries mais des moyens de s'assurer que tous les joueurs, quelle que soit leur capacité, puissent profiter du jeu. Cela démontre une volonté de rendre le jeu accessible à un public plus large, en permettant à chacun de personnaliser son expérience pour l'adapter à ses propres compétences et envies.