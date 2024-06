Baptisé The Veilguard pour refléter l'importance des compagnons que nous rencontrerons dans cette suite attendue, Dragon Age 4 risquerait malheureusement de faire l'impasse sur une opportunité qui aurait ravi de nombreux fans. C'est tout du moins ce qu'a confirmé récemment BioWare.

Dragon Age 4 ferait l'impasse sur l'un des personnages majeurs de la licence

À l'occasion du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2024, nous avons enfin eu droit à des nouvelles de Dragon Age 4 après des années de silence. Cela a pris la forme d'un trailer mettant en avant les sept compagnons qui se tiendront à nos côtés pendant nos aventures dans Thédas. Nous avons ainsi Harding, l'éclaireur, Neve la détective, Lucanis le tueur de mages, Bellara la voyageuse, Emmrich le nécromancien, Davrin le gardien et Taash la chasseuse de dragons. Nous pourrons développer nos relations (romantiques comme plus platoniques)avec eux, et en apprendre plus sur leur histoire via leurs quêtes personnelles. Certains fans ont cependant relevé l'absence de personnages emblématiques de la licence dans leurs rangs. La plus notable étant celle d'Hawke.

Il s'agit pour rappel du protagoniste que nous pouvions personnaliser dans Dragon Age 2, et qui fait un retour très remarqué dans Inquisition. Au grand dam des fans, un Dragon Age 4 entend offrir une expérience solo assez dirigiste, mais riche en narrations et choix cornéliens ne permettra pas de renouer avec ce personnage, en tout cas d'après BioWare. Selon les choix pris par les joueurs dans le précédent opus, celui-ci a pu connaître un destin radicalement différent, mort ou vif.

Il se peut toutefois que BioWare ait d'autres plans pour Hawke. Son apparition dans Inquisition arrive après tout assez tard dans l'histoire. Il pourrait donc être encore vivant dans Dragon Age 4 et attendre sagement son heure pour faire une entrée remarquée. Mais quid également de Morrigan et d'autres personnages emblématiques de la licence ? Il faudra attendre cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series pour le découvrir.