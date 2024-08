Les rumeurs étaient donc vraies. Surprise, la date de sortie de Dragon Age 4 The Veilguard a été dévoilée quelques heures avant son annonce officielle.

Après 10 longues années d’attente, BioWare et les fans de sa licence de fantasy voient enfin le bout du tunnel. Dragon Age 4 sera un jeu marqué par un développement compliqué. EA voulait en faire un jeu-service, nouvelle tendance de l’époque, avant de se raviser en voyant le désastre d’Anthem, autre production du studio. Après un reboot complet et le départ de nombreux vétérans, les équipes auront finalement carte blanche pour créer un jeu entièrement solo : Dragon Age The Veilguard. BioWare avait annoncé que la date de sortie serait révélée d’ici la fin du mois. Naturellement tous les yeux se tournaient vers la Gamescom 2024, mais le rendez-vous a en fin de compte été donné en ce jour férié. Manque de chance, l’information se retrouve sur la Toile plusieurs heures en avance.

Oh la boulette. La date de sortie de Dragon Age 4 a leaké en amont de son annonce officielle, la faute à une publicité officielle d’EA. Le trailer qui accompagne l’information que beaucoup attendaient a finalement été diffusé plusieurs heures avant le grand rendez-vous. Parce qu’il n’y a pas de règle universelle qui stipule que seuls les jeux d’horreur peuvent sortir à cette date, le retour à Thedas est donc prévu pour ce 31 octobre sur PS5, Xbox Series et PC. BioWare en profitera donc pour partager quelques nouvelles images retraçant le début de l'aventure et ses enjeux, mais rien de bien croustillant.

Pour du concret il faudra attendre quelques jours. L’éditeur a en effet partagé la feuille de route de sa campagne de communication de Dragon Age 4 qui s’étendra jusqu’au mois de septembre et au-delà. La version PC et les compagnons seront mis à l’honneur, quand une vidéo de gameplay à plus haut niveau devrait nous montrer ce que le système de combat a vraiment dans le ventre. Le programme sera le suivant :

15 août : annonce de la date de sortie

19 août : démo de combat à haut niveau et mise en avant de la version PC

26 août : semaine des compagnons

30 août : QA avec les développeurs sur Discord

3 septembre : Début de la couverture IGN First qui s'étendra sur tout le mois

Septembre : « bien plus en septembre et au-delà »

La campagne de séduction de Dragon Age 4 The Veilguard est donc officiellement en route avant le grand jour, calé au 31 octobre donc. Le jeu avait réussi à faire forte impression lors du Summer Game Fest, mais doit encore rassurer sur plusieurs points, que BioWare sera donc prêt à montrer au fil des semaines.

Source : EA via Steamable