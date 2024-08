Lors du dernier rapport financier d'Eletronic Arts, l'éditeur indiquait que Dragon Age 4: The Veilguard devrait sortir entre octobre et décembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Puisque BioWare nous avait indiqué avec son premier trailer une arrivée dans le courant de l'automne, le mois d'octobre semblait plus indiqué. Cela a d'ailleurs été confirmé par un leak de première main, en attendant une confirmation officielle durant la Gamescom.

Le leak en question pour la date de sortie de Dragon Age 4 nous provient en effet d'un produit officiel du jeu. Plus précisément, il s'agit d'un art book listé visiblement par erreur, puisqu'il a rapidement été retiré. Des utilisateurs Reddit au regard et aux reflexes affûtés d'un aigle ont toutefois eu le temps de rapporter la nouvelle. Ce livre devait ainsi être mis à disposition à partir du 30 octobre à venir.

Dès lors, les spéculations sont allées bon train s'agissant de la date de sortie de Dragon Age 4. En principe, des objets de collection comme cet art book arrivent après le jeu qu'ils mettent en avant. Le titre très surveillé de BioWare devrait ainsi arriver quelques jours avant, soit selon toute vraisemblance courant fin octobre. C'est d'ailleurs ce qu'avait avancé le généralement bien informé Jeff Grubb, par rapport aux bruits de couloir qu'il avait entendu à ce sujet. Quoi qu'il en soit, nous aurons bientôt droit à une confirmation officielle inscrite dans le marbre.

Rappelons en effet que Dragon Age 4 aura droit à une tribune privilégiée à la Gamescom à Cologne en Allemagne. Ce à plusieurs niveaux : d'abord via la cérémonie d'ouverture chapeautée par Geoff Keighley le 20 août, puis tout au long du salon du 21 au 25 août. Les joueuses et joueurs impatients de retourner à Thedas, en espérant un retour en grande forme de BioWare, n'auront donc pas longtemps à attendre pour en avoir le cœur net.

L'art book en question. Crédit : sea_greens sur Reddit

Source : Reddit