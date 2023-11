Dragon Age 4 est l'objet de nombreuses rumeurs. En même temps, les fans de la première heure ont hâte de mettre la main sur la suite. La licence n'a pas pointé le bout de son nez depuis belle lurette, et ça se fait ressentir. Malheureusement, chez BioWare, c'est un peu le chaos, et le développement a dû être grandement impacté. Mais ça n'a pas empêché la communauté de découvrir un indice sur la date de sortie du jeu. Et de toute évidence, il s'agit d'une information très sérieuse.

La plupart des théories émises par les joueurs parlent d'une arrivée pour 2024. Cela semble logique, puisque comme on le sait, le studio a donné la priorité au chantier de Dragon Age Dreadwolf. Pas de bol pour Mass Effect 5. Cela dit, les déboires qu'a connus le projet n'ont pas joué en sa faveur.

Dragon Age 4 pour l'année prochaine ?

Eh oui, la firme a récemment renvoyé près de 50 employés, un chiffre qui comprend aussi des vétérans de l'industrie. Des poursuites en justice ont eu lieu, et elles sont toujours d'actualité. Bref, c'est la panique à bord. Pourtant, le jeu semble bien parti pour débarquer l'année prochaine, comme on a pu le voir sur LinkedIn.

LinkedIn est une plateforme idéale pour des leaks en tout genre. Certaines personnes ont justement relevé un élément important sur la page de Kevin Scott, animateur cinématique senior pour EA. Sur son profil, il a mis que Dragon Age 4 allait sortir en 2024. « Animation de personnages pour le gameplay en utilisant la mocap et des animations faites à la main pour Dragon Age : DreadWolf (sortie 2024) ». Alors oui, ce n'est pas une confirmation officielle faite par BioWare, mais c'est tout de même une indication plutôt fiable. D'autant plus que ça a maintenant été remplacé par « à déterminer », ça sent la boulette. Le titre pourrait donc sortir en 2024, sans plus de précision. Par ailleurs, ce n'est pas la seule information qu'on possède à ce sujet.

Cette nouvelle rejoint ce qu'on avait lu dans un rapport financier d'EA plus tôt dans l'année. L'éditeur avait indirectement dévoilé que Dragon Age Dreadwolf devrait arriver dans - au moins - un an. Nous savons donc qu'il n'était pas prévu pour 2023 ou début 2024. Si on suit les propos de l'entreprise, il faut tabler sur une sortie pour mai 2024 ou en tout cas, pour l'été prochain. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, car à ce stade, toutes ces prédictions restent des rumeurs.

On a changé la date de sortie in-extremis

Un studio dans la tourmente

Il est important de rappeler que même si Dragon Age 4 est prévu pour 2024, ça ne veut pas dire qu'il est à l'abri d'un report. BioWare est bel et bien dans la tourmente, et ça ne va pas en s'arrangeant. On se souvient de la source du média Polygon qui rapportait le licenciement de l'équipe de testeurs de qualité (QA) pour Dragon Age 4. C'était Keywords Studios, développeur basé à Dublin, qui employait l'équipe de QA. Le contrat n'a pas été prolongé, et par conséquent, l'intégralité du personnel travaillant sur les tests du prochain Dragon Age a été renvoyée. Ce qui est étrange, c'est que les testeurs en question étaient syndiqués.

Du côté des 50 employés remerciés, sept d'entre eux ont poursuivi le studio en justice et on même fait entendre leur voix durant le N7 Day, date anniversaire pour Mass Effect. Cependant, le studio refuse catégoriquement de trouver un accord commun, alors qu'ils demandent simplement une indemnisation digne de leur précédent statut. Vous l'aurez compris, le développement de Dragon Age Dreadwolf pourrait s'en retrouver freiné, et c'est probablement déjà le cas.