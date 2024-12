BioWare s'est fendu d'une révélation autour de Dragon Age 4 qui risque de chagriner et de décevoir les fans de la licence, et surtout ceux de la première heure.

Plus précisément, c'est à Matt Rhodes, directeur artistique de Dragon Age 4, que l'on doit cette révélation. Celui-ci a en effet partagé quelques concept arts du jeu. Parmi ceux-ci, on peut voir un personnage très cher au cœur des fans d'Origins, mais horriblement défiguré. À tel point que BioWare a finalement préférer ne pas remuer davantage le couteau dans la plaie.

Pas de héros de Ferelden dans Dragon Age 4, pour une bonne raison ?

Même s'ils font une apparition relativement sage, nous avons l'occasion de recroiser plusieurs personnages marquants des anciens jeux dans Dragon Age 4, comme Morrigan ou Solas, entre autres. Il est même possible de recréer notre personnage d'Inquisition, qui fera encore hélas quelques assez rares apparitions. Tel n'est malheureusement pas le cas pour Hawke du deuxième opus, ou encore pour le héros de Ferelden d'Origins.

Matt Rhodes, qui aime créer des temporalités alternatives de Dragon Age 4 sur son compte X.com, nous dévoile que BioWare a pendant un temps envisagé cette possibilité, concept art à la clé. Nous pouvons ainsi voir un personnage affreusement défiguré, tenant un écriteau sur lequel on peut lire : « Ne la laissez pas me voir ainsi ». Pour rappel, notre personnage d'Origins devient très tôt dans le jeu un Gardien des Ombres. Pour cela, il doit accueillir en lui l'essence de l'Enclin, pour mieux le combattre et être en mesure de tuer un Archidémon afin d'endiguer ce fléau.

Mais une telle chose va progressivement transformer un Garde en Engeance. Il doit donc se battre jusqu'à la mort contre son ennemi juré, au risque d'en devenir un. Dans Dragon Age 4, ce destin tragique aurait pu affecter le héros d'Origins, et nous aurions pu le rencontrer dans ce triste état. L'écriteau qu'il tient tendrait quant à lui à s'adresser à Morrigan, l'un des compagnons de notre personnage dans Origins, et possible romance. BioWare a finalement décidé de laisser le héros de Ferelden à l'écart de Dragon Age 4, pour ne pas chagriner outre mesure les fans du légendaire premier opus de la franchise.

Source : Matt Rhodes sur X.com