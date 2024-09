Dragon Age 4 arrive bientôt, et nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Ce qui est certain, c’est que le jeu s’annonce déjà comme une belle claque graphique.

Après presque dix ans d'absence, Dragon Age revient enfin avec The Veilguard. Ce nouvel opus, présenté lors du dernier State of Play de Sony, promet d’offrir une aventure épique, tout en repoussant les limites visuelles, notamment sur la PS5 Pro. BioWare semble avoir mis les bouchées doubles pour garantir une expérience immersive, tant au niveau du gameplay que des graphismes.

Des améliorations impressionnantes sur PS5 Pro pour Dragon Age 4

Alors que Dragon Age: The Veilguard sera disponible sur Xbox Series X/S, PS5 et PC, c’est sur la PS5 Pro que le jeu dévoilera tout son potentiel. Selon Maciej Kurowski, directeur technique chez BioWare, la console de Sony permettra au jeu de bénéficier d’améliorations majeures en termes de résolution et de fluidité. En effet, que ce soit en mode Fidélité (30 FPS) ou en mode Performance (60 FPS), les joueurs pourront profiter de visuels encore plus aboutis.

Un des atouts majeurs de la PS5 Pro est l’ajout du ray tracing, et plus particulièrement de l’occlusion ambiante. Contrairement à la version PS5 classique, où cette fonctionnalité est réservée au mode Fidélité, la PS5 Pro permet de l’activer en mode Performance, offrant ainsi des graphismes plus détaillés à 60 FPS. Cela signifie que les joueurs pourront profiter d’une qualité visuelle supérieure sans compromettre la fluidité du gameplay.

PlayStation Super Spectral Resolution pour des images encore plus nettes

En plus du ray tracing, Dragon Age: The Veilguard utilise la technologie PlayStation Super Spectral Resolution (PSSR) sur PS5 Pro. Cet outil permet d’optimiser la qualité d'image, en garantissant une meilleure résolution tout en maintenant des performances élevées. Les environnements de Thedas, déjà somptueux, seront encore plus impressionnants, avec des textures plus nettes et des détails plus fins.

Le 31 octobre 2024, Dragon Age: The Veilguard sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Ce nouvel opus est très attendu par les fans de la saga, qui retrouveront des combats intenses et des intrigues passionnantes. BioWare promet un retour aux sources avec des éléments familiers tout en introduisant de nouveaux personnages et des histoires inédites.

Source : BioWare