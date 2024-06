BioWare nous a ainsi cordialement invité à assister à une présentation d'une quinzaine de minutes consacrée à Dragon Age 4, désormais baptisé The Veilguard, le 11 juin à 17 heures chez nous. Le titre très attendu va donc en quelque se la jouer loup solitaire par rapport au Summer Game Fest 2024. Avant le jour-J, un vétéran de la licence nous a averti que ce que nous y verrons sera très différent de ce à quoi la licence nous avait habitué.

Dragon Age 4 : l'épisode du renouveau pour la licence et BioWare ?

10 ans après Inquisition, BioWare est hier enfin sorti de l'ombre pour se dire enfin prêt à nous montrer du gameplay de Dragon Age 4. Le studio américain en a également profité pour opérer un changement de nom : The Veilguard au lieu de Dreadwolf. Ceci souligne selon l'équipe l'emphase portée aux sept compagnons que nous pourrons recruter dans notre combat contre Solas et autres menaces planant au-dessus de Thédas.

À ce propos, David Gaider, ancien scénariste de la licence, a partagé son avis sur ce que nous verrons dans la présentation de 15 minutes à venir le 11 juin pour Dragon Age 4. Il serait question d'explorer ce vaste monde avec un groupe de trois personnages en comptant notre avatar, contre quatre dans Inquisition. Un chiffre qui évoque forcément une grande licence de BioWare : Mass Effect. Il semblerait ainsi que Veilguard partagera bien d'autres points communs avec le space opéra vidéoludique.

Dans les combats, il ne sera plus question de contrôler nos compagnons, mais de leur donner des ordres via une roue de compétences. Là encore, le rapprochement avec Mass Effect paraît évident. Si David Gaider se montre un peu circonspect sur ce point, il estime que « un tel alignement était inévitable ». D'un autre côté, cela pourrait également signifier que le gameplay de Dragon Age 4 pourra servir de base pour le très attendu Mass Effect 4 à venir. Espérons dans un tel cas de figure qu'il ne faudra pas attendre 10 ans de plus pour retrouver cet univers intergalactique extrêmement populaire, malgré une petite erreur de parcours avec Andromeda. Rendez-vous en tout cas dans un futur plus immédiat le 11 juin pour voir ce que BioWare nous réserve avec The Veilguard.