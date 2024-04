BioWare est déjà bien occupé par Dragon Age 4 et Mass Effect 5. Deux jeux attendus au tournant par les fans, mais avec un petit soupçon de crainte. Ces deux jeux titanesques ne semblent toutefois pas suffire.

En marge de Dragon Age 4 et Mass Effect 5, BioWare pourrait en effet plancher sur un troisième jeu. C'est en tout cas ce que l'on peut comprendre à la lecture d'une offre d'emploi temporaire tout fraîchement postée sur la page LinkedIn officielle du studio.

Dragon Age 4 et Mass Effect 5 ne suffisent visiblement pas

Cela va faire près de dix ans que BioWare planche sur Dragon Age 4. Après un Inquisition sympathique mais pas à la hauteur du tout premier opus, Dreadwolf est à juste titre surveillé avec une attente prudente. Le studio appartenant à Electronic Arts semble en tout cas connaître des difficultés avec le développement de son titre le plus avancé à ce jour. Même constat pour Mass Effect 5, teasé en 2020 et brillant depuis par son absence, malgré des signes encourageants.

Il semblerait pourtant que ces deux jeux proprement massifs ne soient pas encore assez pour un BioWare déjà bien occupé. Le studio recherche en tout cas à titre temporaire un manager de développement pour « coordonner 2-3 équipes de projet diverses dans plusieurs disciplines afin de s'assurer du bon suivi de leurs objectifs et livraison ». La mention de « 2-3 équipes » n'est clairement pas à prendre à la légère. L'offre d'emploi fait d'ailleurs allusion à l'avenir de BioWare, au-delà des deux jeux déjà en développement. Un troisième jeu couverait donc dans les coulisses du studio.

Mass Effect 5 semble encore lointain, très lointain... © BioWare

Des yeux plus gros que le ventre chez BioWare ?

Dire que BioWare traverse une mauvaise passe est un euphémisme. Ses deux derniers jeux phares qu'étaient Anthem et Andromeda ont été de cuisants échecs. La trilogie Mass Effect Édition Légendaire a heureusement permis de sauver les meubles. Le studio est cependant attendu au tournant pour Dragon Age 4 et Mass Effect 5. Deux jeux qui doivent être les dignes successeurs de deux des plus populaires licences de BioWare.

Vu le temps de développement consacré à Dragon Age 4, espérons que ce long et dur labeur sera à la hauteur des attentes. L'inverse pourrait avoir des conséquences très fâcheuses pour le studio. D'autant que celui-ci a connu par le biais d'Electronic Arts d'importantes restructurations. Entre licenciements en masse, départs et reports d'une ambiance de travail pas forcément saine, tout n'est clairement pas rose chez BioWare. Nous souhaitons à ses équipes le meilleur pour leurs « 2-3 » futures productions. Le studio et les personnes qui y travaillent auraient cruellement besoin de quelques victoires.