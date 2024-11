Dragon Age 4 est enfin disponible après des années d'attente. Le jeu souhaite véritablement susciter la nostalgie, surtout pour ceux qui ont connu le tout premier opus. Dans ce contexte, BioWare y va de sa petite déclaration pour vous donner envie de mettre la main au porte-monnaie. Explications.

Dragon Age 4 est un retour aux sources

Dragon Age 4 The Veilguard, le nouveau chapitre tant attendu de BioWare, s’annonce comme un véritable retour aux sources pour le studio. Andrew Wilson, PDG d'EA, a confirmé ce choix en qualifiant le jeu de "retour à ce qui a fait la grandeur de BioWare". En fait, ce nouvel opus promet de retrouver l’essence même de ce qui a marqué les fans de Dragon Age : des univers captivants, des personnages profonds, et des récits puissants où chaque décision du joueur compte.

Depuis le lancement d’Anthem, un jeu multijoueur qui n’a pas su combler les attentes, BioWare a pris du recul pour revenir à ses fondamentaux. Avec Anthem, le studio avait tenté une approche plus expérimentale, s’éloignant des aventures narratives. Mais, selon Wilson, les "pièces du puzzle" n’ont pas fonctionné. Cet échec a provoqué un "grand changement" au sein de l’équipe, l’amenant à se recentrer sur ce qui la distingue : l’art de raconter des histoires immersives et le développement de relations profondes entre les personnages.

Dans cette optique, Dragon Age: The Veilguard semble répondre parfaitement aux attentes. Les critiques sont déjà élogieuses. Ainsi, le RPG pourrait bien devenir un incontournable pour les fans. Ce retour à l’essence même de Dragon Age est une réponse directe aux attentes des joueurs, tout en ouvrant un nouveau chapitre pour le studio. Pour les amateurs de mondes riches et d’histoires captivantes, cette aventure s’annonce comme une expérience immersive et puissante. Pour en savoir plus, on vous conseille la lecture de notre TEST.

Source : BioWare