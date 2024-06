Mark Darrah, a pour rappel dirigé notamment l'excellent Origins et a évoqué cet avis élogieux dans le cadre d'une récente interview. Un avis qui n'engage que lui, mais tout de même un gage encourageant de qualité, puisqu'il a notamment dirigé l'excellent Origins. De quoi rassurer les sceptiques concernant ce Dragon Age 4: The Veilguard et redorer le blason de BioWare ?

Dragon Age 4 encensé par le directeur des précédents opus

Mark Darrah a quitté BioWare en 2020, mais a occupé le poste de producteur exécutif et directeur de la plupart des jeux de la célèbre licence de BioWare. Pour bien faire les choses, le studio américain l'a même engagé en tant que consultant sur Dragon Age 4 l'année dernière. L'homme connaît donc bien la série, ainsi que ce qui nous attend pour son nouvel opus cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.

Après avoir partagé de nombreux détails dans une preview très fournie de son cru, Game Informer l'a interviewé pour recueillir son avis éclairé. Celui-ci s'est montré particulièrement élogieux envers de nombreux points de Dragon Age 4, avec une certaine emphase sur le gameplay. « Les combats des anciens jeux de la franchise entraient dans la catégorie "pas trop mal". Dans celui-ci, ils sont vraiment amusants, tout en gardant l'ADN de la franchise. L'attention est centrée sur votre personnage, mais vous avez toujours le contrôle sur les actions des membres de votre groupe ».

Un beau retour en grâce pour BioWare et sa licence ?

Game Informer a également demandé l'avis de Mark Darrah s'agissant de l'orientation de Dragon Age 4, plus dirigiste que le précédent opus sorti 10 ans plus tôt, Inquisition. Là encore, le vétéran de BioWare ne cachait pas son excitation. « C'est vraiment le meilleur jeu de la série auquel j'ai jamais joué. C'est un titre qui nous ramène à nos racines avec une histoire centrée sur les personnages, des combats amusants, et qui ne fait pas de compromis ».

Voilà qui se montre plutôt encourageant pour la suite. Rendez-vous cet automne pour voir si les joueurs partageront son avis. Toujours édité par Electronic Arts, le prochain jeu de BioWare a en tout cas pour lui le mérite de ne pas intégrer des éléments controversés d'autres jeux modernes. Il sera en effet possible de profiter de ce jeu principalement solo sans connexion à Internet obligatoire, et sans microtransactions. Un retour en force pour le légendaire studio derrière les premiers Baldur's Gate et KOTOR, malgré une longue traversée du désert ? C'est du moins tout ce qu'on leur souhaite.