Ce coup de théâtre nous provient directement de BioWare, via un article de blog. Le fameux Dragon Age 4 resté dans l'ombre si longtemps surgit tout à coup au vu et au su de tous avec le plein de nouvelles informations. Voici les nouvelles informations relatives au prochain titre très attendu du légendaire studio américain.

Dragon Age 4 déverse un nouveau flot d'informations

Pendant près de deux ans en grande partie muré dans un inquiétant silence, Dragon Age 4 a refait parler de lui récemment en vue du Summer Game Fest 2024. Jusqu'alors connu sous le nom de Dreadwolf, il nous revient avec un flot de nouvelles informations, dont une nouvelle appellation : Veilguard. C'est Gary McKay, directeur exécutif du jeu, qui nous annonce la nouvelle via un article de blog sur le site officiel de BioWare. D'après lui, ce nom reflète davantage les liens d'amitié que le jeu nous permettra de tisser avec sept nouveaux compagnons à l'histoire et aux capacités uniques.

Il en profite également pour annoncer quand nous pourrons enfin avoir un aperçu digne de ce nom de ce très attendu Dragon Age 4. Rendez-vous donc le 11 juin à 17 heures chez nous sur la chaîne YouTube officielle de la licence pour découvrir le gameplay de nos prochaines aventures à Thédas. Alors que nous pensions le voir lors de la cérémonie d'ouverture du festival estival du jeu vidéo ou une autre conférence de ce type, BioWare décide ainsi de faire bande à part. Gary McKay nous a par ailleurs teasé quelque peu ce que nous verrons le jour-J.

Le retour en force de BioWare ?

Après le solide Inquisition en 2014, Veilguard devrait nous proposer des « combats fluides et nerveux, tout en conservant l'aspect stratégique de la franchise via les capacités uniques de chacun de nos sept compagnons ». Solas, celui qui avait pendant si longtemps prêté son nom Dreadwolf à Dragon Age 4, sera toujours de la partie. Mais le focus du jeu est maintenant centré sur l'amitié et plus si affinité que nous créerons au fil de nos aventures, et non sur ce qui s'annonçait comme le grand méchant du jeu. Rendez-vous en tout cas dans cinq petits jours pour enfin voir ce que vaut ce titre extrêmement surveillé issu des forges de BioWare, en attendant avec autant d'impatience un certain Mass Effect 4 !