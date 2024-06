Après sa première annonce, les choses s'accélèrent enfin pour Dragon Age 4. 10 ans après Inquisition, BioWare nous replonge enfin dans son univers de fantasy que les fans adorent. Le fameux action-RPG s'est en effet montré au Xbox Showcase de ce week-end. Comptant parmi les grosses annonces de la conférence, le jeu se prépare visiblement à entamer un renouveau pour la licence.

Mais ce premier trailer pour celui que nous devons désormais appeler Dragon Age: The Veilguard, et non plus “Dreadwolf”, n'est pas la seule surprise que nous réserve le studio. BioWare semble bien décidé à passer plus que la seconde pour ce nouvel opus. Le studio annonce avoir d'autres choses à nous montrer. Vous voulez savoir de quoi il s'agit ?

Un nouveau rendez-vous imminent pour Dragon Age 4

Les fans de la saga Dragon Age vont encore se régaler ! BioWare nous invite tous pour une nouvelle présentation de The Veilguard. Ce mardi 17 juin, le studio dévoilera en premiere le gameplay de ce nouvel opus sur YouTube. Mais, pour nous mettre l'eau à la bouche, il nous donne déjà un petit aperçu sur le réseau social X de ce qui nous attend tout à l'heure.

Dans cet extrait d'une vingtaine de secondes, on retrouve Rook, le protagoniste de ce nouvel opus, en compagnie de Varric. Les joueurs et joueuses d'Inquisition connaissent bien ce dernier. Le nain rebel à l'âme de conteur fait partie des rencontres marquantes du dernier opus de la licence. Tous deux se promènent ici à Minrathous, la capitale de Thedas, lieu où se déroulera The Veilguard.

Cette courte vidéo nous donne déjà une idée des animations et graphismes du jeu. En quelques secondes, on peut voir les effets de lumière se déployer pour créer une ambiance aussi majestueuse qu'angoissante. On remarque également le rendu saisissant de la pluie sur le sol. Enfin, la ville semble animée avec une population présente et bien vivante. Artistiquement, une identité se dégage déjà de Dragon Age 4. Voyons ce que cela donnera au-delà de quelques pas dans Minrathous tout à l'heure, à 17 heures !