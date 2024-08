Dragon Age 4 a enfin annoncé sa date de sortie officielle, et en a profité pour présenter les nombreux collectors qui vont avec. Et ça ne passe pas du tout auprès des joueurs.

Dragon Age 4: The Veilguard fera donc directement suite à Inquisition 10 ans après la sortie de ce dernier le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Si le jeu de base sera proposé à 60 euros sur PC et 70 euros sur consoles, Electronic Art et BioWare ont aussi annoncé une pelletée de collectors, qui font une fois encore polémique.

Le voile levé sur les collectors de Dragon Age 4, avec de grosses réserves

Dragon Age 4 nous fera donc retourner à Thedas dans un combat contre les dieux qui s'annonce épique. Naturellement, le prochain jeu de BioWare est déjà en précommande. Cela permettra d'obtenir le set cosmétique Sang Dragon, en référence directe au deuxième opus. Une édition Deluxe à 20 euros de plus comporte davantage d'éléments cosmétiques comme des armes et armures pour notre avatar et ses compagnons.

Des propositions somme toute classiques de nos jours. Mais Dragon Age 4 ne s'arrête pas là et propose des collectors bien plus onéreux. À commencer par l'édition « Coffre de Rook ». Celle-ci comprend la réplique d'une dague en Lyrium, une carte de Thedas, une flasque de potion, un « dé enchanté » à 12 faces, 52 cartes illustrées et des images des compagnons de la Veilguard. Tout ceci pour la coquette somme de 150 euros... et sans jeu inclus. Ce n'est bien sûr pas la première fois qu'un tel collector sans jeu est proposé, mais la réponse des joueurs reste la même : l'indignation. Pire encore, certains magasins proposent le fameux Coffre dans un bundle à 220 euros, comprenant donc le collector et le jeu.

Voici ce que propose le déjà controversé « Coffre de Rook », le jeu en moins. © BioWare/Electronic Arts

Encore des collectors sans le jeu dedans

Dragon Age 4 se décline enfin en un autre collector, dont le prix reste inconnu. Il s'agit du Pack Vyrantium, comprenant une image en métal, un carnet et une boîte Steelbook... mais toujours pas le jeu qui doit aller dedans. Pour les amateurs du lore de la licence, Electronic Arts et BioWare proposent également le livre « The Art of Dragon Age: The Veilguard », qui a vendu la mèche quant à la date de sortie de Veilguard via un récent leak. Fort de 256 pages, celui-ci propose de découvrir les coulisses du prochain titre de BioWare. Il est proposé à 50 euros et sortira le 5 novembre prochain.

L'argument principal derrière ces collectors sans jeu serait que cela empêche de recevoir le jeu plus tard en cas de problèmes de livraison. Mais la pilule ne passe clairement pas pour les joueuses et joueurs. Espérons que, en dépit de ces choix qui font encore et de manière compréhensible polémique, Dragon Age 4 marquera bien le retour de BioWare dans sa forme d'antan. Verdict le 31 octobre prochain.

Source : Electronic Arts