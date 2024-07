Avec Dragon Age 4 The Veilguard, BioWare entend revenir en force avec ce qu'il sait faire de mieux : raconter une histoire prenante par le prisme de personnages attachants et marquants. C'est justement l'annonce qui nous intéresse ici, avec de belles surprises au niveau du casting, tant s'agissant des personnages eux-mêmes que de leurs comédiens de doublage originaux.

Dragon Age 4 affiche un très beau casting vocal

Jusqu'à présent, nous avions seulement découvert que Dragon Age 4 marquerait le retour de Varris et Solas, deux personnages que les joueuses et joueurs ont rencontré dans Inquisition, et avec leurs interprètes originaux. De nouveaux compagnons pourront aider notre personnage dans sa quête. BioWare a ainsi annoncé dans un article de blog qui prêtera sa voix à chacun d'entre eux. Et nous avons droit à un beau casting en ce sens :

Ali Hillis revient dans la mêlée dans Dragon Age 4 dans le rôle de Harding, l'éclaireuse naine, un héros de Dragon Age : Inquisition avec un grand cœur, une attitude positive et un arc prêt – ainsi que des pouvoirs magiques inattendus.

Ike Amadi dans le rôle de Davrin, un Garde des Ombres audacieux et charmant qui s'est fait un nom en tant que chasseur de monstres.

Jee Young Han dans le rôle de Bellara, une Voyageuse du Voile créative et romantique obsédée par la découverte d'anciens secrets.

Jessica Clark dans le rôle de Neve, une cynique qui se bat pour un avenir meilleur, à la fois en tant que détective privée que membre des rebelles de Tevinter.

Jin Maley dans le rôle de Taash, un chasseur de dragon allié aux Seigneurs de la Fortune qui vit pour l'aventure et n'hésite pas à prendre des risques.

Nick Boraine dans le rôle d'Emmrich, un nécromancien accompagné d'un assistant squelettique, Manfred, incarné par Matthew Mercer.

Zach Mendez dans le rôle de Lucanis, un assassin posé et pragmatique qui descend d'une organisation criminelle renommée dans tout Thedas.

Rook, l'avatar personnalisable des joueurs dans Dragon Age 4, aura quant à lui droit à quatre comédiens de doublage : Alex Jordan, Bryony Corrigan, Erika Ishii et Jeff Berg.

De belles surprises encore à découvrir pour les vétérans de la franchise

Mais il ne s'agirait que de la face cachée d'un énorme iceberg d'autres personnages que nous rencontrerons à Thédas, lieu dans lequel Dragon Age 4 place son intrigue. Dans un nouvel article de blog, BioWare a ainsi partagé une liste chargée d'autres protagonistes, tant nouveaux que faisant un retour remarqué. Parmi les retours surprises à venir dans Dragon Age 4, nous avons notamment l'Inquisiteur lui-même, notre personnage du précédent opus.

BioWare indique toutefois que bien d'autres personnages encore non dévoilés nous attendent, en nous teasant que de nombreux acteurs seront bien au rendez-vous pour reprendre leurs rôles iconiques des jeux précédents. Qui a parlé de Morrigan ? Il faudra toutefois attendre le courant de cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series pour découvrir tout le casting d'un Dragon Age 4 qui s'annonce bien comme le retour en forme de BioWare tant espéré.

