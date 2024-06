L'éternelle arlésienne qu'est Dragon Age 4 a en tout cas fait une apparition remarquée sur les magasins PlayStation et Xbox. En plus de nous donner plus d'informations concrètes sur le prochain titre de BioWare, cela semble indiquer que le studio pourrait se fendre de manière imminente d'une annonce longuement attendue.

Dragon Age 4 a fini de crier au loup ?

Cette année marque une décennie après la sortie d'Inquisition. Entre-temps, les différentes branches de BioWare ont été occupées par Mass Effect Andromeda et Anthem. Deux cuisants échecs pour le studio américain légendaire. C'est en 2018 que Dragon Age 4 a été mentionné pour la première fois, avec un nom officiel en 2022. Outre quelques teasers, artworks et une brève vidéo dans les coulisses, c'est à peu près tout ce que l'on a vu de ce titre surveillé avec un intérêt prudent par les fans. Il y a peu, Dragon Age 4 a toutefois redonné des signes de vie en apparaissant sur les magasins PlayStation et Xbox. Une fois encore, malheureusement, pas d'images ou de vidéos du jeu à signaler. On trouve cependant une description du titre à venir.

Bienvenue dans Dragon Age: Dreadwolf. Entrez dans le monde de Thédas, une contrée colorée faite de forêts foisonnantes, labyrynthes tortueux et cités resplendissantes, plongée dans une guerre sauvage et les secrets magiques. Le sort de ce monde se trouve maintenant sur le fil du rasoir. Il a besoin d'un nouveau chef, quelqu'un qu'il ne verra jamais venir. Vous vous forgerez une communauté courageuse pour affronter la tempête qui se profile. Amitié, drame et romance seront présents alors que vous rassemblez des individus marquants dans une équipe extraordinaire. Devenez le chef et allumez le brasier de l'espoir dans leurs moments les plus sombres. Description de Dragon Age 4 sur les magasins PlayStation et Xbox

Les fans de la franchise devraient donc être en terrain connu. Une telle manifestation est en tout cas encourageante, et nous pourrions enfin connaître la tant attendue date de sortie de Dragon Age 4 très prochainement. Rendez-vous au Summer Game Fest dans quelques jours ?