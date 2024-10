Depuis un certain moment, les joueuses et joueurs PC déplorent des portages de jeux AAA assez mal optimisés à leur lancement, et véritablement jouables après de longs mois à coups de mises à jour. Du côté de l'éditeur Electronic Arts, on peut notamment citer dans cette catégorie Star Wars Jedi Survivor, avec un triste manque de finition à sa sortie l'année dernière, qui lui a coûté très cher. Si l'on en croit Digital Foundry, la version PC de Dragon Age 4 ferait office d'agréable exception.

Un blason doublement redoré pour BioWare avec Dragon Age 4 sur PC ?

En attendant son lancement demain, le 31 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series, Digital Foundry a eu l'occasion de tester de manière extensive la version PC de Dragon Age 4, garantie pour rappel sans DRM tiers. Cette analyse au peigne fin est disponible via la vidéo ci-dessous, avec un titre qui annonce clairement la couleur : « Simplement brillant sur PC ». Dès l'introduction, on nous énonce que « Veilguard est un tournant radical par rapport à la norme actuelle de jeux AAA sortis sur PC à moitié finis ou cassés d'un point de vue technique ».

Digital Foundry nous indique ainsi que leur version de test de Dragon Age 4 s'est avérée particulièrement bien peaufinée et optimisée. Le portage PC du jeu offrirait également une meilleure fidélité que leurs équivalents sur consoles, en exploitant pleinement les forces de la plateforme. Cela se traduit notamment par une foultitude de paramètres graphiques pour une expérience véritablement sur-mesure, et un ray tracing mieux exploité. Il semblerait donc que BioWare ait bien pris son temps pour produire une version PC aux petits oignons et optimiser le moteur Frostbite, propriété d'Electronic Arts, pour rappel également employé sur Anthem et Mass Effect Andromeda du même studio.

Voilà qui augure donc du très positif pour celles et ceux souhaitant jouer à Dragon Age 4 sur PC. Reste cependant à voir si cette expérience visiblement exquise pour Digital Foundry sera la même sur des configurations radicalement différentes en termes de cartes graphiques, processeurs, RAM ou stockage. Verdict en ce sens à partir de demain.

Source : Digital Foundr sur YouTube