Dragon Age 4 se dévoile toujours un peu plus, et la volonté de BioWare de se débarrasser d'éléments très controversés risque de grandement en augmenter le capital sympathie.

C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une interview de Corrine Busche, directrice de Dragon Age 4, auprès d'IGN. Malgré le fait que le titre soit édité par Electronic Arts, des éléments qui ont fait polémique auprès des joueurs sur d'autres jeux ne devraient pas être présents sur le prochain jeu très surveillé de BioWare.

Dragon Age 4 sera un jeu solo dans sa plus pure forme

Dix ans après Inquisition, Dragon Age 4, baptisé The Veilguard, a enfin déployé ses ailes durant le Summer Game Fest 2024. D'abord durant le Xbox Games Showcase, puis lors d'une présentation de gameplay en bonne et due forme. Depuis, previews et interview ont permis d'en apprendre plus sur le prochain jeu de BioWare. Tel est notamment le cas dans le cadre d'une interview de sa directrice auprès d'IGN.

Celle-ci veut faire de Dragon Age 4 « le jeu solo le plus complet possible ». Cela se traduirait de deux manières : la possibilité de jouer hors-ligne et l'absence totale de microtransactions. Pour le premier point, rappelons qu'Inquisition utilisait un site Internet pour répertorier les choix des joueurs dans les précédents opus. Il fallait donc être connecté pour que le jeu ait accès à ces informations. The Veilguard se passera de cette fonctionnalité, ces choix étant compris dans la création de son personnage.

Corrine Busche a précisé les choses comme suit : « Je tiens à insister sur une chose. Il n'y aura pas de microtransactions, ni de Battle Pass. Vous n'aurez pas à être connecté en permanence à Internet. Notre objectif est de faire le jeu solo le plus complet possible ». Si les joueurs pouvaient être inquiets ou interloqués par ce qu'ils ont vu lors de la présentation de gameplay, notamment une orientation plus dirigiste et un tantinet moins tactique, l'absence de ces deux éléments ayant fait polémique sur d'autres jeux devrait en tout cas les rassurer. Il faudra toutefois constater de tout cela sur pièce lorsque Dragon Age 4 sortira dans le courant de l'automne sur PC, PS5 et Xbox Series.