En plus de faire a priori l'impasse sur des éléments controversés présents sur d'autres jeux comme des microtransactions et une connexion obligatoire, Dragon Age 4 se passe également de services que les joueurs n'apprécient guère plus. C'est en tout cas ce qu'avance BioWare dans son dernier article de blog relatif au jeu attendu le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Dragon Age 4 volera de ses propres ailes

Contrairement à de nombreux autres jeux du même acabit, malgré la présence d'Electronic Arts en qualité d'éditeur, Dragon Age 4 prend des mesures fortes et positives envers les joueurs. Outre l'absence de microtransactions, d'une connexion obligatoire pour y jouer et un gros accent mis sur l'accessibilité, le prochain titre de BioWare sera également dépourvu à sa sortie de tout DRM tiers comme Denuvo, tant sur PC que sur consoles. Denuvo n'a pour rappel pas très bonne presse auprès des joueurs, souvent considéré comme une néfaste source de problèmes de performances.

BioWare explique cependant que l'absence de DRM sur Dragon Age 4 implique qu'il ne sera pas possible de pré-télécharger le jeu sur PC. Le studio a en effet détaillé tout cela dans son dernier article de blog. La suite d'Inquisition peut ainsi d'ores et déjà être pré-téléchargée sur Xbox Series. Cette option sera également ouverte sur PS5 à partir du 29 octobre, à partir de 17 heures chez nous. Sur PC, il faudra donc malheureusement attendre le lancement de Dragon Age 4, prévu exactement le 31 octobre à 17 heures en France, pour le télécharger.

En parlant de version PC, l'article de blog précise également les configurations requises pour profiter au mieux du prochain jeu de BioWare. Vous pouvez les découvrir dans le détail via le tableau ci-dessous. Celui-ci se scinde en deux parties : l'une avec le ray tracing désactivé, et l'autre avec. On remarque ainsi une nette différence d'exigences entre les deux options, compte tenu de la gourmandise manifeste de cette fonctionnalité. Vous voilà en tout cas au fait pour être parés à retourner à Thedas lorsque Dragon Age 4 sortira le 31 octobre à venir.

Les specs PC pour The Veilguard. © BioWare

Source : EA.com