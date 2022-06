Merci Tom Henderson. L’insider teasait plus tôt dans la journée une grosse annonce pour Dragon Age 4 et elle vient de tomber. Rien d’extraordinaire à l’horizon, puisque BioWare dévoile avant tout (enfin) le nom officiel du jeu ainsi qu’un logo.

Dragon Age 4 devient Dragon Age : Dreadwolf

Si comme nous vous étiez hypés par l’annonce de ce soir, désolés. Pas de trailer, de teaser ni même de petits concept arts pour nous mettre l’eau à la bouche. A la place BioWare révèle une information capitale autour du quatrième opus : son nom. Ne dites plus Dragon Age 4 (mais on le fera quand même à cause de Google), mais Dragon Age : Dreadwolf. Un titre qui fait référence au Loup Implacable, dont nous tairons le nom pour l’instant pour celles et ceux qui n’auraient pas encore fait Dragon Age Inquisition.

Ce nom évoque en tout cas une divinité qui divise. Perçu comme un traître par son peuple ou comme un sauveur par d’autres, le Loup Implacable implacable est prêt à tout pour sauver les siens, même à détruire le monde. BioWare rassure, celles et ceux qui débuteront la saga avec Dragon Age 4 … pardon Dragon Age : Dreadwolf, ne serons pas perdus.

Des nouvelles cette année, sûrement aux Game Awards

Vous n’avez pas à vous inquiéter de ne pas encore connaître votre antagoniste. Il sera introduit en bonne et due forme quand le moment sera venu. Mais nous avons bien teasé son retour en 2018 quand nous avons annoncé #TheDreadWolfRises en 2018.

Pour les vieux de la vieille, BioWare nous donne rendez-vous plus tard dans l’année pour de nouvelles informations. Vu la communication du studio, le jeu devrait à nouveau faire parler de lui lors des Game Awards 2022. Dragon Age : Dreadwolf s’était en effet annoncé lors de la conférence de 2018 avant de revenir brièvement avec une bande-annonce en 2020. Quant à sa date de sortie ? Comme on le savait, les équipes confirment que le jeu ne sera pas lancé cette année. Selon plusieurs sources fiables, EA viserait une sortie d’ici la fin 2023. En attendant, on se doute que BioWare va distiller des informations ici-et-là sur son blog.