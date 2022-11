En 2020, une polémique autour de Doom Eternal a éclaté. Deux ans plus tard, les choses ne se sont pas tassées et le compositeur Mick Gordon vide complètement son sac.

Mick Gordon, compositeur sur Doom Eternal et le reste de la franchise, ne digère pas les accusations dont il a fait l'objet. Il a parlé à cœur ouvert de la controverse sur la bande-son du jeu.

Une affaire qui remonte à 2020

Depuis 2020, le torchon brûle entre Bethesda, id Software et Mick Gordon, compositeur de Doom Eternal et des autres épisodes. Tout est parti d'un problème avec la bande originale du jeu qui était fournie avec l'édition collector. Un élément essentiel de la franchise qui, selon les fans, n'était pas à la hauteur cette fois-ci.

Déjà agacés d'avoir eu leur bonus numérique en retard, les joueurs se sont plaints d'un mixage très décevant, loin de la qualité sans compression pourtant promise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Gordon ne s'est occupé que de 11 pistes sonores sur les 59 morceaux présents sur l'OST. Le reste a été géré par le sound designer Chad Mossholder. Bethesda a alors accusé le compositeur emblématique de ne pas avoir su tenir ses engagements.

La vérité du compositeur de Doom Eternal

Pour Mick Gordon, ces reproches ne sont que purs mensonges de A à Z et l'a fait savoir dans une très longue déclaration, malgré une somme à six chiffres qui lui aurait été offerte par Bethesda pour garder le silence et surtout prendre la responsabilité de l'échec de la BO.

Le compositeur évoque un projet compliqué où on lui demandait deux niveaux de musique par mois, tandis que la majeure partie du jeu était encore en développement. De ce fait, les deadlines étaient encore plus compliquées à tenir mais quand Gordon a voulu le faire savoir, le producteur éxécutif Marty Stratton serait sorti de ses gonds en le traitant d'incompétent.

Dans son récit, Mick Gordon parle également de défauts de paiement conséquents - avec parfois des versements effectués de longs mois après le début du projet - de contrats fournis trop tardivement, ou encore de deadlines qui changeaient au dernier moment. Par exemple, il n'aurait pas été mis au courant à l'avance de la présence de la bande-son dans le collector et l'aurait appris cela en même temps que tout le monde à l'E3 2019.

Malgré tout, le compositeur aurait fait son possible pour satisfaire les demandes du producteur, quitte à avoir recours au crunch, c'est-à-dire travailler comme un forcené avec des journées de 18 à 20 heures. Cerise sur le gâteau, il dit qu'à la toute dernière minute, Stratton a revu les plans pour mettre des musiques composées par le sound designer. Une décision catastrophique d'après Gordon vu toutes les erreurs techniques laissées dans l'OST finale.

Bethesda et id Software vont-ils se défendre dans un nouveau communiqué ? Wait & See...