Deux ans et demi après l'affaire de l'OST ratée de Doom Eternal, Mick Gordon, le compositeur indissociable de la franchise, a livré sa vérité avec de lourdes révélations. Mais la réponse n'a pas été sans conséquence et voici la réponse de Bethesda.

La semaine dernière, le compositeur Mick Gordon se défendait d'avoir été le responsable de l'échec de la bande-son de Doom Eternal. Un long témoignage dans lequel le musicien pointait les dérives du producteur d'id Software et la gestion du projet.

Dans un communiqué officiel, Bethesda contre-attaque en évoquant notamment une « déformation de la vérité » et « exposition sélective de faits incomplets ». L'éditeur ajoute que ces allégations ont entraîné un harcèlement et des menaces à l'égard des personnes concernées et de toute l'équipe d'id Software.

La récente déclaration de Mick Gordon dresse un portrait déformé de l'équipe d'id Software, du développement de Doom Eternal, de Marty Stratton et Chad Mossholder, avec une description trop partiale et injuste d'une relation professionnelle irréparable.

Nous connaissons tous les détails et l'histoire de cette affaire et nous apportons notre soutien sans réserve à Marty, Chad et l'équipe d'id Software. Nous rejetons cette version déformée de la vérité et l'exposition sélective de « faits incomplets ». Aussi, nous sommes prêts à fournir des preuves documentés, complètes et exhaustives, que nous divulguerons dans un lieu approprié si la situation l'exige.

Les déclarations publiées en ligne ont incité au harcèlement et aux menaces de violence contre Marty, Chad et l'équipe d'id Software. Tout menace ou harcèlement à l'encontre des membres de nos équipes fera l'objet d'une action prompte et appropriée afin de protéger leur santé et leur sécurité.

Nous restons incroyablement fiers des précédentes collaborations d'id avec Mick Gordon et demandons aux fans de s'abstenir de tirer des conclusions basées sur son récit. Et plus important encore, de ne pas attaquer les personnes mentionnées dans les deux camps, que ce soit Marty, Chad ou Mick.