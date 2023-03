Souvenez-vous, en 2004 (oui ça fait loin), Id Software nous sortait DOOM 3, un épisode qui marqua un virage à 180° pour la franchise. Fini le fast FPS ultra brutal, DOOM 3 lorgnait plutôt vers le survival horror et la narration, tout en essayant de conserver quelque peu son ADN de shooter nerveux. Le résultat n’a pas été au goût de tous, même si le jeu avait de grandes qualités mine de rien.

À partir de là, la franchise est entrée en hibernation. En interne, les développeurs cherchaient une suite logique pour la licence. Et ce n’est qu’en 2016 que la franchise revenait d’entre les morts, gros flingues et Glory Kills jubilatoires sous le bras, avec DOOM. Le Slayer était en grande forme et il transformera l’essai quelques années plus tard avec l’excellent DOOM Eternal, véritable carnage sur patte à la fois old school et moderne. Mais cette réussite a bien failli prendre l’eau dès les années 2010.

DOOM a bien failli se rater

Avant de partir sur une refonte totale de son expérience, DOOM 4 a bien failli poursuivre les délires horrifiques de son prédécesseur, et même plus encore. Les développeurs étaient visiblement partis dans l’idée d’en faire un vrai survival horror ultra bourrin et beaucoup moins coloré que ne le sera DOOM (2016) et Eternal.

C’est en tout cas ce que nous dévoile une vidéo conceptuelle qui est récemment réapparue sur la toile. Cette dernière provient du profil ArtStation de Danny Keys, ex monteur et artiste de chez Id Software.

Dans la vidéo on peut en effet voir que ce projet comptait vraiment proposer quelque chose de bien plus sombre que ce à quoi nous avons eu le droit par la suite. Tout y est gris et noir, les monstres sont plus « réalistes » et moins grotesques que dans les jeux récents, et les environnements semblaient être plus terre-à-terre.

DOOM 4 devait être une suite logique de DOOM 3 en somme. Notez que plusieurs animations et modèles semblent avoir été récupérés (et retravaillés) pour l'épisode de 2016.

Le Slayer fait une pause ?

La suite, on la connaît. Le projet a été avorté et les équipes ont totalement changé de cap. Le Slayer est devenu un véritable (anti ?) héros, le lore a pris une tournure mythologique assumée et la série a donné dans la démesure jubilatoire. D’ailleurs, on attend désormais la suite, puisque depuis DOOM Eternal en 2020, et ses DLC, le Slayer n'a plus donné de nouvelles. Enfin, si. Il est actuellement de sortie dans un petit jeu mobile bien bourrin, Mighty DOOM. Mais ça reste léger.

Si vous n'avais pas encore eu le temps de faire couler le sang démoniaque, sachez que DOOM (2016) et DOOM Eternal sont disponibles sur consoles et PC. D'ailleurs, pratiquement tous les épisodes de la licence le sont désormais.