Selon GiantFreakinRobot, après le film d'animation Super Mario Bros. prévu pour 2022, ce sera au tour de Donkey Kong de tenter de percer au cinéma. Un long-métrage ayant pour protagoniste le singe à cravate serait déjà en développement chez Illumination. Pour rappel, le studio fondé par Chris Meledandri est celui qui se trouve derrière l'adaptation des aventures du plombier moustachu. Et le personnage de Donkey Kong, qui y est présent, se voit incarné par Seth Rogen. On avait pu l'apprendre lorsque la distribution, prestigieuse, avait été annoncée. L'acteur fétiche de Judd Appatow devrait rempiler, tout naturellement, pour cette aventure en solitaire.

Donkey Kong, et ensuite ?

On ne manquera pas de prendre ces affirmations avec les pincettes de rigueur. Tout en nous remémorant que, les fuites et rumeurs, Nintendo n'aime pas trop ça. Le comédien et animateur américain Adam Conover avait en début d'année affirmé que la série Zelda révélée par le Wall Street Journal en 2015 s'était vue annulée suite à ce leak indésirable.

Quoi qu'il en soit, l'idée semble tout à fait plausible. Voilà plusieurs années que la firme de Kyoto cherche à atteindre d'autres médias avec ses licences les plus célèbres. Au même titre que les jeux mobiles ou le Super Nintendo World, le cinéma fait partie des territoires à explorer et le gorille qui a eu son émission pour la jeunesse sur France 2 dans les années 90 n'est pas impopulaire. D'ailleurs, il aura sa propre extension le parc d'attractions. Et une voix comme celle de Seth Rogen porte. On sera curieux, si officialisation il y a, de savoir qui pourrait bien camper Diddy, Dixie, Funky, King K. Rool et surtout CRANKY KONG.