Un nouveau projet inspiré de la franchise Donjons et Dragons vient tout juste d'être dévoilé, et il s'annonce très prometteur. Les fans ne vont pas hésiter à se jeter dessus le jour J.

En 2023, on a eu droit à une bonne surprise : Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs, un film dérivé du jeu de rôle sur table. Au début, les fans ne donnaient pas cher de sa peau, mais finalement, il a rencontré un beau succès auprès d'eux. Maintenant, on peut se questionner sur le futur de la franchise, en jeu vidéo par exemple. Sur ce point, on a une excellente nouvelle à vous annoncer.

Un nouveau jeu Donjons et Dragons annoncé

Vous connaissez peut-être Starbreeze, et si ce n'est pas le cas, son dernier-né doit au moins vous parler de nom. Il s'agit de PayDay 3, la nouvelle itération du célèbre FPS coopératif. Pour le moment, la firme suédoise est encore sur le suivi de ce troisième opus. Toutefois, ça ne l'a pas empêché d'annoncer le développement d'un projet inédit, le Project Baxter. Avant même de rentrer dans les détails, il faut savoir qu'on a là le fruit d'un partenariat entre le studio et Wizards of the Coast, tout ça dans le but de proposer un jeu qui se base sur la licence Donjons et Dragons.

Dit comme ça, on a déjà envie d'en savoir plus. Mais comme vous pouvez vous en douter, aucun trailer n'a été publié, on a seulement des dessins conceptuels à observer. Quant au projet en lui-même, on aura affaire à un jeu-service d'action / aventure dont le but sera d'offrir une expérience communautaire ambitieuse et une bonne dose de rejouabilité. Le multijoueur sera donc de la partie, et on nous annonce qu'il y aura une option cross-play pour réunir tous les joueurs sous la même écurie.

En tout cas, Tobias Sjogren, le patron de Starbreeze, est enthousiaste à l'idée de pouvoir exploiter la franchise Donjons et Dragons . « Il n’y a pas de meilleure association que celle qui unit Dungeons and Dragons et Starbreeze. L’un et l’autre reposent sur des expériences coopératives et communautaires, sur la possibilité pour les joueurs de s’approprier les mécaniques ludiques ou encore sur une rejouabilité infinie ». Bon, par contre, il ne faut pas être pressé, puisque le titre développé sous Unreal Engine 5 ne sortira qu'en 2026, sans plus de précision. L'objectif est aussi de le déployer sur toutes les plateformes principales disponibles.

Une suite pour le film ?

En attendant, est-ce qu'on aura une suite pour le film Donjons et Dragons ? Si Chris Pine et Michelle Rodriguez sont prêts à reprendre leur rôle, ce n'est pas forcément gagné d'avance. En effet, même si le long-métrage a été apprécié, ce fut un échec commercial. Il a amassé 208 millions de dollars à travers le monde, alors qu'il avait un budget de 151 millions de dollars. Sans compter les frais liés au marketing. Du coup, s'il y a un 2, il devra faire des sacrifices.

C'est le PDG de Paramount Pictures, Brian Collins, qui l'a expliqué en personne. Donjons et Dragons n'a pas rapporté assez d'argent. S'il doit valider une suite, l'investissement de départ sera inévitablement plus bas. « Nous devons trouver un moyen de le faire pour moins cher ». Il y a donc de l'espoir, mais on ne sait pas encore les conséquences qu'un budget réduit pourrait avoir. Ça a le potentiel d'impacter les visuels, en sachant qu'ils ont déjà été victimes de nombreuses critiques.