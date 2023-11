Lorsqu'il a été annoncé pour la première fois, on ne donnait pas cher de la peau de Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs. Au vu des trailers, certaines personnes voyaient déjà venir un beau navet, et pourtant, ce fut une grosse surprise. D'une manière générale, les retours ont été positifs, ce qui faisait plaisir à voir. Certes, tout n'était pas parfait, mais on est loin de la catastrophe prévue initialement. Est-ce qu'on peut donc s'attendre à une suite pour le film dérivé du jeu de rôle sur table ? Ça se pourrait bien, comme l'a confirmé l'un des acteurs principaux.

Une suite pour Donjons et Dragons ?

C'est Chris Pine, celui qui incarne le personnage principal, qui a pris la parole sur le sujet lors d'une interview pour GamesRadar+. A l'origine, il était venu pour parler de Wish, dans lequel il prête sa voix à l'antagoniste. Cependant, il en a tout de même profité pour faire un aparté sur Donjons et Dragons et sa potentielle suite. Sa réponse n'est peut-être pas celle qui était attendue, bien qu'il n'ait pas caché son excitation : « J'ai entendu des rumeurs, mais je ne suis au courant de rien. Toutefois, je suis persuadé que ça pourrait arriver ».

Inutile de préciser que ça ne confirme en rien un deuxième film pour Donjons et Dragons. Néanmoins, il a bien affirmé qu'il était prêt à reprendre son rôle, tout comme l'actrice Michelle Rodriguez. Un tel enthousiasme fait plaisir à voir, mais il ne faut pas placer ses espoirs trop haut. Effectivement, le long-métrage a rencontré une certaine popularité auprès des spectateurs et de la presse spécialisée, mais ça ne s'est pas concrétisé au niveau du box-office.

Pour tout vous dire, Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs a carrément fait partie des flops de 2023. Durant toute la durée de son exploitation, il a seulement amassé 208 millions de dollars à travers le monde. Bon, ça reste un chiffre assez bluffant, mais il faut bien comprendre que le budget du film était de 151 millions de dollars. Et ça, c'est sans compter les frais liés au marketing. Bref, vous pouvez vite comprendre pourquoi ce fut un échec commercial.

Un deuxième film qui coûtera moins cher

En vérité, une suite pour Donjons et Dragons a déjà été envisagée. Mais la somme amassée par le film n'a pas convaincu le PDG de Paramount Pictures, Brian Collins. Il a donc expliqué qu'il serait prêt à valider une suite, mais uniquement si l'investissement de départ est plus bas. Pour reprendre ses propres mots lors de son interview avec Variety : « Nous devons trouver un moyen de le faire pour moins cher ». En soi, tout n'est pas perdu, mais ce n'est clairement pas gagné. D'autant plus qu'un budget plus réduit pourrait entacher davantage les visuels, eux qui ont déjà été sujet à de nombreuses critiques.