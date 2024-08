Ce n'est pas parce que Star Wars est une grosse licence que tout cartonne à tous les coups. C'est même parfois le contraire. L'attente est tellement grande que le moindre changement peut contrarier les fans et totalement ruiner les espoirs des studios. C'est le cas cette fois avec The Acolyte chez Disney+.

C'est la fin pour cette série Star Wars sur Disney+

Lucasfilm a pris la décision de ne pas renouveler la série The Acolyte pour une deuxième saison, mettant ainsi fin à l'aventure après une unique saison diffusée sur Disney+. Bien que la série ait reçu des critiques globalement favorables, elle n'a pas réussi à conquérir le public, comme en témoigne son faible score de 18 % sur Rotten Tomatoes.

Créée par Leslye Headland, The Acolyte avait pourtant suscité de grandes attentes. Située environ 100 ans avant les événements de Star Wars : Épisode I — La Menace fantôme, la série explorait une période peu connue de l'univers Star Wars. Amandla Stenberg y interprétait deux sœurs, Osha et Mae, séparées dans leur enfance, l'une devenant une ancienne Padawan et l'autre s'alliant avec le Côté Obscur. La série comptait également un casting diversifié incluant Lee Jung-jae, Dafne Keen, et Carrie-Anne Moss, parmi d'autres.

Malgré ces éléments prometteurs, The Acolyte a été la cible de critiques acerbes. Notamment en raison de sa représentation de la diversité et des thèmes sociaux modernes, qui ont déclenché des attaques sur les réseaux sociaux. Les attaques ont touché directement la créatrice Leslye Headland. Membre de la communauté LGBTQ+, ainsi que certains acteurs de la série. Ces controverses ont nui à la perception publique de la série et ont pu contribuer à la décision de Lucasfilm d'annuler la suite.

Des intrigues ouvertes

En dépit de ces défis, la série a laissé quelques intrigues ouvertes, notamment des allusions au retour du personnage emblématique Yoda. Un des personnages, The Stranger interprété par Manny Jacinto, a particulièrement marqué les esprits, au point qu'un casque grandeur nature du personnage a été produit par Hasbro. Toutefois, les audiences n'ont pas été suffisantes pour justifier une deuxième saison.

Cette annulation reflète également une tendance plus large dans le secteur du streaming, où les habitudes de visionnage évoluent rapidement, et où la marque Star Wars doit faire face à l'érosion de son capital sympathie. Ce contexte complexe a sans doute joué un rôle dans la décision de ne pas poursuivre The Acolyte, malgré les efforts créatifs investis dans ce projet ambitieux.

Source : Hollywood Reporter