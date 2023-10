Novembre est déjà là (ça va trop vite) et on approche doucement de la fin de l'année. S'il n'y a pas vraiment de bon moment pour regarder des films et série, il faut avouer que l'automne et l'hivers s'y prêtent quand même vachement bien. Netflix, Prime Video et Disney+ son nos meilleurs amis quand la météo fait la tronche. Voyons d'ailleurs ce qui nous attend cette semaine (S44) sur la plateforme SVOD de ce bon vieux Mickey.

Les séries Disney+ de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023

Hélas, pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des séries cette semaine. On retrouvera néanmoins la quatrième saison de Solar Opposites, la série animée des créateurs de Rick & Morty. Des dessins qui attirent l'œil, de l'humour bien dosé et des situations cocasses sont les ingrédients de cette saga délirante. On notera ensuite un nouvel épisode des Légendes de Marvel consacré aux héroïnes du prochain gros blockbuster du MCU, l'arrivée de la série Les Trois Détectives sur la plateforme et une nouvelle saison pour un programme adoré des petits !

LES SERIES

Solar Opposites - saison 4 - 1/11

Synopsis : « Quatre extraterrestres échappent à l’explosion de leur monde et atterrissent

en catastrophe dans une maison prête à l’emménagement dans une banlieue

américaine. Leur mission : protéger le Pupa, un superordinateur vivant qui

évoluera un jour vers sa véritable forme, se nourrira d’eux et terraformera la

Terre. »

Firebuds: Premiers secours - saison 2 - 1/11

Synopsis : « Les nouvelles aventure de Bo et ses amis qui vivent tous dans un monde merveilleux où les voitures parlantes fonctionnent et s'amusent avec les personnes qui les conduisent »

Les 3 détectives - 1/11

Synopsis : « Trois amis Kim, Marie et Franzi résolvent des affaires de détective passionnantes et déroutantes tout en vaquant à leur quotidien d'adolescents. Ses cas vont de la fraude au vol en passant par l'extorsion et couvrent également des questions telles que la cyberintimidation et la justice sociale. Mais il y a aussi un grand mystère qui attend les trois jeunes détectives, qui couvre toutes les affaires et qui doit être résolu »

Marvel Studios Legends - « Carol Danvers », « Kamala Khan », « Monica Rambeau » - 3/11

Synopsis : « Nouveau programme court des Légendes de Marvel cette fois-ci consacré aux héroïnes de The Marvels à venir au cinéma le 8 novembre prochain »

Solar Opposite saison 4

Les films attendus sur la plateforme cette semaine

Du côté des films aussi, c'est un peu faible sur Disney+ cette semaine (S44), mais on a ici le droit à deux programmes très attendus. Le premier, The Devil's Harmony, est un récit quelque peu horrifique. On y suit le destin d'une jeune femme harcelée, mais qui cache un lourd secret. Elle et son club de chant ont en effet le pouvoir d'endormir les gens à tout jamais grâce à un chant bien spécifique, l'Harmonie du Diable.

Totalement à l'opposé de cette proposition un poil sombre, Quizz Lady, seconde grosse sortie de la semaine. Un film particulièrement attendu notamment parce qu'il est porté par Awkwafina, personalité connue outre-atlantique et l'une des star de Shang-Chi, la Légende des Dix Anneaux. Quiz Lady est une comédie qui met en scène deux sœurs, Anne et Jenny. Elles partent en road trip à travers les États-Unis afin que la première de ce duo improbable puisse devenir une championne incontestée des émissions télé. L'objectif derrière la manœuvre est surtout de toucher un important pactole histoire de résoudre tous leurs soucis, mais ça, c'est secondaire… ou pas.

The Devil’s Harmony - 3/11

Synopsis : « Kiera subit du harcèlement en cours. Intello et capitaine du club de chant a

cappella, c’est une cible facile ou du moins, c’est ce qu’on peut croire. En fait,

son club de chant a un secret, un pouvoir surnaturel : lorsqu’elles chantent

‘L’harmonie du Diable’, les personnes qui l’entendent sont condamnées à

dormir pour toujours »

Quiz Lady - 3/11

Synopsis : « Anne (Awkwafina) est une jeune femme brillante adepte de jeux télévisés. Elle se retrouve bientôt forcée de faire équipe avec sa sœur Jenny (Sandra Oh) - avec qui elle a presque perdu contact et que les aléas de la vie n’ont pas épargnée - pour aider à rembourser les dettes de jeu de leur mère. Quand de surcroît le chien d'Anne se fait enlever contre rançon, toutes deux n’ont d’autre solution que de se lancer dans un incroyable périple à travers les Etats-Unis avec une idée en tête: faire d’Anne la championne incontestée des émissions qu’elle affectionne tant afin d’obtenir l’argent qui leur fait défaut ! »

Les documentaires Disney+, de la survie et des manèges !

Quelques documentaires viennent clore la marche de cette liste des sorties de la semaine sur Disney+. Au menu ici, de la survie avec le voyage de l'explorateur Hazen Audel qui voyagera en Amérique du Sud, notamment en pleine jungle. Et pour ceux qui préfèrent rester au sec, direction les parcs d'attractions Disney avec la nouvelle saison de la série sur les coulisses des plus grandes attractions de la firme. C'est toujours amusant de voir l'envers du décor.

A L’Epreuve d’une Tribu : Les Andes 1/11

Synopsis : « Lors de la première partie de cette aventure épique en Amérique du Sud,

l’explorateur Hazen Audel se rend dans la majestueuse forêt atlantique. Après

s’être extirpé de marais pullulant de serpents et avoir descendu une chute

d’eau mortelle, Hazen poursuit son chemin à l’Ouest à la découverte du peuple

guarani. Il participe à une chasse traditionnelle avant de se joindre aux villageois

pour le festin marquant le festival de la moisson. »

Les coulisses des attractions - saison 2 - 1/11

Synopsis : « Nouvelle saison pour cette série documentaire sur les coulisse des plus grandes attraction des parcs Disney »