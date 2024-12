La fin d'année approche, et les plateformes SVOD telles que Netflix, Prime Video ou ici Disney+ ont encore quelques dernières cartouches pour terminer 2024 en beauté. Après une semaine dernière portée par des séries telles que Rêves Productions dans l'univers des sublimes films Vice-Versa, la marque aux grandes oreilles remet justement le couvert cette semaine sur ce terrain, avec ceci dit également des films qui peuvent valoir le détour.

Des films pour tous les goûts cette semaine chez Disney+

Commençons justement par les films qui sortiront cette semaine chez Disney+. En l'occurrence, le programme est facile à retenir, puisqu'ils arrivent tous le même jour : le 20 décembre. La plupart de ces quatre films partagent également un point commun : ils devraient plaire à tous les publics de par leur caractère familial. Nous avons notamment sur ce point un film on ne peut plus pertinent avant Noël : Mission Cadeaux (ou Naughty Nine en anglais). Nous avons ensuite Bora Bora, le court-métrage d'animation Des Astres, et enfin C'est Chelou comme tu danses.

20 décembre Bora Bora C'est Chelou comment tu danses Des Astres Mission Cadeaux



Des séries ultra attendues pour compléter le catalogue de la plateforme

C'est donc surtout du côté des series que Disney+ entend régaler ses abonnées, avec notamment deux très grosses séries qui font leur grand retour. Cela commence le 17 décembre avec un double épisode des Simpson qui, décembre oblige, s'intéresse à Noël, fort justement baptisé « Un Noël sous hypnose ». Gageons que Homer, Marge et toute la clique de Springfield risquent encore d'en voir des (sapins) verts et des pas mûrs.

Le lendemain, le 18/12, Disney+ accueille une toute nouvelle série, baptisée English Teacher, qui se passe sans doute d'explication, mais qui compte en tout cas un joli casting porté notamment par Brian Jordan Alvarez, Stepahine Koenig ou encore Sean Patton. Le clou de la semaine côté séries arrive justement le dimanche 22 décembre, avec la très attendue saison 3 de What If... ?, la série d'animation anthologique d'anticipation dans le très vaste multivers du Marvel Cinematic Universe. Celle-ci se clôturera la semaine suivante, le 29 décembre, avec en tout neuf épisodes.

