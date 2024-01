On sait à quel point la nostalgie peut avoir un pouvoir considérable sur le public. Et c'est ce que Disney+ a bien compris en ramenant sur le devant de la scène une série culte de votre enfance.

La nostalgie exerce un pouvoir fascinant sur le public et sur les gens en général, au point, parfois, de voiler le jugement sur la qualité réelle. Bien entendu, cela ne se vérifie pas systématiquement. Dans cet esprit, Disney+ cherche à capitaliser sur cette tendance en vous proposant une série emblématique qui a marqué l'enfance de nombreux spectateurs. Après tout, la pop culture ne serait-elle pas un cycle de renouvellement constant ? Une chose est sûre : cette stratégie s'avère financièrement avantageuse.

Disney+ veut vous rendre nostalgique

Ainsi, on vient d'apprendre le retour de Les Sorciers de Waverly Place. Pour mémoire, il s'agit d'une série télévisée américaine de comédie fantastique, diffusée sur Disney Channel de 2007 à 2012. La série suit les aventures de la famille Russo, qui vit à New York, et dont les trois enfants, Alex, Justin, et Max, sont des apprentis sorciers. Les Russo, malgré leur capacité à pratiquer la magie, tentent de vivre une vie normale tout en gérant leur restaurant familial, le Waverly Sub Station. Harry Potter, mais version Disney.

Le cœur de la série tourne autour d'Alex Russo, interprétée par Selena Gomez, une adolescente qui se retrouve souvent dans des situations compliquées en raison de ses pouvoirs magiques et de son attitude insouciante. Ses frères, Justin (David Henrie) et Max (Jake T. Austin), ont chacun leur propre personnalité et approche de la magie. Bien que Selena Gomez était déjà un peu connue avant, c'est tout de même cette émission qui l'a propulsée sous les feux de la rampe et lui a permis de se faire un nom auprès du grand public. Depuis, la chanteuse a eu la carrière que l'on connaît. Une véritable star.

La série mélange comédie, drame familial et éléments fantastiques. Elle a été largement saluée pour son écriture intelligente, son humour et ses performances, en particulier celle de Selena Gomez. Les Sorciers de Waverly Place a également été reconnue pour avoir introduit des thèmes comme la responsabilité, la famille et l'acceptation de soi, rendant la série appréciée par un large public. Parfait pour Disney+.

Un retour avec les acteurs originaux ?

Forcément, entre-temps, les acteurs ont tous grandi. Dans cette suite, on devrait nous attarder sur le frère, Justin, qui est incarné à l'écran par David Henrie. Et bonne nouvelle, Selena Gomez sera de retour et aura le droit à un caméo dans le pilote. On ne sait pas encore si elle aura une plus grande présence dans la série, mais nul doute que la star doit avoir un emploi du temps bien chargé, même si elle fait partie de la famille Disney.

Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle de Max. Sera-t-il aussi présent dans cette suite ? Côté scénario, cette suite se centrera sur Justin Russo, désormais adulte, ayant abandonné ses pouvoirs pour vivre une vie normale avec sa femme et ses deux fils. Nous n'avons pour l'instant aucune date de sortie sur Disney+. Entre Marvel, Star Wars et ce genre de projets, les sorties vont être nombreuses.