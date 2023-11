La deuxième saison tant attendue de What If sur Disney+ est enfin dévoilée, avec un trailer et un calendrier de sortie spécial pour Noël. Une excellente nouvelle pour les amateurs de la série. La promesse de passer de bonnes fêtes ?

Disney+ dévoile le trailer de What if Saison 2

Sous la production de Kevin Feige, What If revisite des moments clés de l'Univers Cinématographique Marvel, ouvrant la porte à un multivers de possibilités. Le succès de la première saison en 2021 a laissé les fans dans l'attente de nouvelles intrigues. On peut s'en douter et justement...

Pour les fêtes de fin d'année, Marvel offre une programmation festive avec la sortie d'un nouvel épisode chaque jour, du 22 au 30 décembre 2023, promettant neuf nouvelles aventures pour les spectateurs. Un programme idéal pour animer les vacances.

Le trailer récemment dévoilé regorge d'action et fait réapparaître des personnages emblématiques, y compris Doctor Strange et la Sorcière Rouge. Les détails de la saison 2 sont encore gardés secrets, mais l'enthousiasme des fans est évident. Il suffit de jeter un oeil aux commentaires YouTube.

La communauté Marvel a aussi exprimé son excitation sur les réseaux sociaux. Certains fans ont loué l'initiative de Marvel de faire de cette sortie un cadeau de Noël. D'autres se remémorent la première saison et font déjà des hypothèses sur les possibilités.

Une première saison qui fait du bien

Dans la première saison, par exemple, nous avions What If... Zombies!?, où un virus transformait les héros et les habitants de la Terre en zombies, incluant des personnages comme Captain America et Iron Man. Un autre épisode marquant était What If... Ultron Won?, explorant un univers où Ultron triomphe des Avengers et s'empare des Pierres d'Infinité, menaçant l'ensemble du multivers.

Un autre épisode très marquant était What If... Thor Were an Only Child? Imaginant un scénario où Loki n'a pas été adopté par Odin, Thor grandit comme enfant unique, menant à un caractère plus insouciant et une Terre transformée en lieu de fête intergalactique.

Pour beaucoup, c'est la meilleure série Marvel de Disney+, grâce à la qualité de ses scénarios mais aussi de son animation. Un show qui ose ce que les séries live ne font pas. Tout est en effet possible avec What if. C'est cela qui plaît beaucoup aux fans. En plus, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir suivi tout le MCU pour comprendre, même si c'est un atout indéniable.