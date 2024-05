Dans le cadre de la célébration de May the Fourth, Disney+ a récemment annoncé une collaboration exceptionnelle avec LEGO pour lancer une série spéciale en quatre parties intitulée LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy,. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la longue et fructueuse collaboration entre Lucasfilm et le groupe LEGO, qui célèbre cette année son 25ème anniversaire.

LEGO et Star Wars sur Disney+

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy promet une réinterprétation audacieuse et amusante de l'univers Star Wars, où les rôles habituels des personnages sont inversés et où de nouveaux défis attendent nos héros. Le scénario suit Sig Greebling, un berger qui, après la découverte d'un artefact puissant dans un temple Jedi caché, se trouve plongé dans une aventure épique pour remettre en ordre une galaxie entièrement bouleversée.

Cette série animée se distingue non seulement par son approche humoristique, mais aussi par la créativité avec laquelle les éléments de LEGO sont intégrés dans l'histoire. Selon James Waugh, producteur exécutif, et le duo de scénaristes Dan Hernandez et Benji Samit, cette série est une célébration de "tout ce qui concerne Star Wars et LEGO", explorant des combinaisons de sets jamais vues auparavant, comme des X-fighters impériaux, des TIE-wings rebelles, et même Darth Jar Jar.

La distribution vocale comprend des acteurs renommés tels que Gaten Matarazzo (Stranger Things), Tony Revolori (The Grand Budapest Hotel), Bobby Moynihan (Saturday Night Live), Marsai Martin (Black-ish) et Michael Cusack (Smiling Friends), avec des vétérans de Star Wars comme Ahmed Best (Jar Jar Binks dans Star Wars) et Mark Hamill (Luke Skywalker dans Star Wars) reprenant des rôles emblématiques dans cette version décalée de la galaxie.