Dans quelques jours, ce sera l’heure de sortir son meilleur déguisement, puisque nous fêterons Halloween. Comme c’est la fête des monstres, la plupart d’entre nous vont sûrement jouer à des jeux d’horreur, ou regarder un film d’épouvante. Disney+ a aussi envie de jouer le jeu en proposant à ses abonnés une série horrifique digne de cette période horrifique, avant de repasser à des programmes plus légers en novembre.

Disney+ accueille une grande série d'horreur

Cette année, la plateforme de SVOD a mis le paquet. Nous avons droit, et ce, dès aujourd'hui, à la saison 11 d'American Horror Story. La dénommée New York City va sûrement marquer les esprits pour une raison bien particulière. Elle s'inspire d'un film américain qui a véritablement choqué le public lors de sa sortie : Cruising. Ce long-métrage réalisé par le célèbre William Friedkin a même critiqué par son acteur principal, Al Palcino. Ce dernier dit carrément vouloir l'oublier. Une chose est claire, ça donne le ton, et AHS a puisé dans cette histoire pour cette saison qui peut maintenant être visionnée sur Disney+.

Nous sommes donc à New York en 1981, date à laquelle on recense les premiers cas de l'épidémie de sida. Les rues ne sont pas sûres, puisqu'un tueur en série sévit dans la ville. Il s'en prend visiblement aux membres de la communauté LGBT, et c'est à un enquêteur et deux journalistes de le retrouver. Pour mémoire, le pitch de Cruising est relativement similaire : un serial killer, à New York, massacre un groupe de personnes bien précis. Dans le cas du film de Friedkin, il s'agit de la communauté sado-maso.

Vous l'aurez compris, cette saison 11 d'American Horror Story va sans doute procurer de belles frayeurs. Disney+ n'a pas fait dans la dentelle avec ce choix. Néanmoins, le géant a tout de même procédé à une petite piqure de rappel. La série est interdite aux moins de 16 ans. En tout cas, c'est d'ores et déjà disponible, et ça peut faire un bon visionnage pour Halloween. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours tenter de regarder les 10 saisons qui la précèdent.

De belles séries pour novembre 2023

Les séries d'horreurs, ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Rassurez-vous, Disney+ a une longue liste de programmes divers et variés. En novembre, nous aurons notamment les derniers épisodes de Loki saison 2 et du remake de la série Chair de poule. Mais c'est les fans de Marvel qui vont surtout être gâtés, puisqu'il y aura du nouveau sur Spider-Man et ses amis.