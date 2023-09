Les plateformes SVOD font désormais toutes partie de notre quotidien, à l'instar des chaînes télévisées traditionnelles. Regarder ses programmes à la demande est devenu la routine d'un grand nombre de personnes à travers le monde. Netflix, Prime Video ou encore Disney+ se sont rapidement imposés comme des incontournables, attirant un nombre assez incroyable d'abonnés dans leurs filets. Des centaines de millions de personnes utilisent ces plateformes chaque jour, des chiffres difficiles à réellement quantifier en raison d'une méthode que de nombreuses personnes utilisent pour économiser de l'argent : le partage de compte.

Le partage de compte Disney+ c'est terminé !

Si le partage de compte est ultra avantageux pour les utilisateurs qui, finalement, ne paient qu'un abonnement pour plusieurs utilisateurs, il n'en demeure pas moins un véritable fléau pour l'industrie. Que ce soit Netflix, Prime Video ou Disney+, les pertes sont énormes. Pour compenser ces pertes, les plateformes n'y vont pas de main morte. Dans un premier temps, elles déploient à tour de rôle des abonnements à "bas prix" en y intégrant des publicités, puis augmentent légèrement les abonnements réguliers. C'est tout bénef pour les entreprises qui capitalisent ainsi sur les publicités, l'augmentation des prix et de possibles nouveaux abonnés intéressés par les formules "pas chères".

Ensuite, elles s'attaquent toutes au partage de compte lui-même. Netflix a été la première plateforme à prendre le problème au sérieux. C'est simple, le partage de compte Netflix à l'ancienne, c'est terminé. Maintenant, il faut payer un supplément (moins cher qu'un abonnement normal tout de même) pour ajouter des utilisateurs à son compte. Prime Video n'a pas encore lancé les hostilités de son côté. Disney+ en revanche, vient de passer à la vitesse supérieure sans trop en parler de notre côté de l'Antlantique. Depuis plusieurs jours, ce sont en effet les utilisateurs canadiens qui reçoivent des mails leur annonçant qu'ils ne peuvent désormais plus partager leur mot de passe. C'est fini. Si le partage de compte en lui-même reste actif pour celles et ceux qui le font depuis un moment, il n'est visiblement plus possible d'ajouter qui que ce soit. Les première grosses restriction devraient tomber d'ici le 1er novembre, date à laquelle l'offre avec publicité et la hausse des prix des abonnements tomberont chez nous.

Les nouvelles formules d'abonnements Disney+ à venir le 1er novembre 2023

Mickey a de très grandes oreilles

La troupe à Mickey avait déjà prévenu que les choses allaient changer concernant le partage de compte. Le PDG de la boîte avait été très clair sur le sujet lors des derniers résultats financiers. Mais c'est la première fois que les mesures sont activées.

Chez nous, les utilisateurs touchent encore du bois. Rien n'a été lancé mais cela ne saurait tarder. Les abonnés canadiens ont désormais accès à un nouvel onglet leur permettant de voir leur partage de compte. Des options sont visiblement attendues, mais nous n'avons pour l'heure aucune précision à ce sujet. Pour le moment, cet onglet sert simplement de mise en garde. Disney affirme en effet contrôler l'activité du compte et invitent les utilisateurs a respecter les nouvelles restrictions. Dans le mail transmis par la société aux utilisateurs canadiens, on peut lire : « Nous mettons en œuvre des restrictions sur votre capacité à partager votre compte ou vos identifiants de connexion en dehors de votre foyer ». Aucun détail n'a encore filtré concernant les prochaines mesures, mais ça donne déjà le ton.

Disney+, comme toutes les autres plateformes, a intérêt à limiter le partage de compte. Pour rappel, Netflix a récupéré plusieurs millions d'utilisateurs lorsqu'il a mis en place ces mesures restrictives. Il est donc difficile pour les entreprises de passer à côté et de laisser couler.