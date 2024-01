Disney Lorcana prévoit une année 2024 riche en nouvelles cartes, et on a même eu droit à une déclaration rassurante. Préparez-vous à gonfler votre collection.

Les cartes à collectionner, c'est une véritable institution depuis de nombreuses années. Forcément, quand on dit ça, on pense à Pokemon et Yu-Gi-Oh. Néanmoins, ils ne sont pas les seuls à jouer à ce jeu. C'est également le cas de Disney Lorcana et ses cartes qui se retrouvent souvent en rupture de stock. Quoi qu'il en soit, l'éditeur a une belle annonce pour les fans qui ont le regard tourné vers les prochains mois. Et ça concerne plusieurs extensions.

Une année 2024 qui s'annonce folle pour Disney Lorcana

Disney Lorcana a été un succès indéniable en 2023. Le phénomène va probablement se poursuivre en 2024, et c'est bien le plan de Ravensburger. Cette année, ce n'est pas une, pas deux, pas trois, mais quatre extensions qui vont sortir. Rien que ça. Il y en a une qui a d'ailleurs déjà été présentée, et c'est « Les Terres d’Encres » (Into the Inklands en anglais). Cette dernière sera mise en vente le 8 mars 2024, avec une avant-première fixée au 23 février prochain. Pour le reste, il va falloir attendre un peu, mais elles seront globalement espacées de deux mois chacune.

Seulement voilà, une question de taille reste en suspens. Si vous avez aimé Disney Lorcana, vous avez sûrement connu la pénurie de cartes en 2023. De nouvelles fournées sont parfois prévues par Ravensburger, mais ce n'est pas systématique. Du coup, Filip Francke, l'une des têtes pensantes de la firme, compte bien changer ça. Il veut faire en sorte que ça ne se reproduise pas avec les futures extensions. Il n'a pas détaillé une stratégie particulière, mais au moins, il a l'air convaincu de ce qu'il avance. Une chose est sûre, la popularité du jeu n'est pas prête de décroître de sitôt.

Disney Lorcana a frappé une corde sensible chez les joueurs, les collectionneurs et les fans du monde entier et nous sommes très reconnaissants pour le soutien. Il s’est avéré être un point d’entrée fantastique pour les nouveaux joueurs du jeu de cartes à collectionner, et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre le produit disponible à un prix attractif. Les retours des consommateurs et les données de l’industrie confirment notre conviction que ce jeu existera pendant très longtemps.