Depuis sa sortie d’early access depuis décembre 2023, Disney Dreamlight Valley n’a de cesse de s’améliorer. Gameloft enrichit régulièrement l’expérience de son jeu de gestion mélangeant aventure, mystère et personnages iconiques à grand renfort de mises à jour et de contenus. Le dernier patch en date ajoutait par exemple deux héros très demandés de la communauté : Mulan et Mushu. L’éditeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et il se pourrait que certains des prochains mondes et leurs nouveaux venus se soient dévoilés à l’avance.

Des licences inattendues dans Disney Dreamlight Valley ?

Ces deux dernières années, les joueuses et joueurs ont eu pléthore de contenus à se mettre sous le dent, toutes inspirées des diverses licences de Disney et Pixar. De nombreux personnages ont été ajoutés, mais pour l’heure Gameloft ne s’est pas aventuré sur d’autres terrains. Avatar, Star Wars, Marvel, ce ne sont pas les propriétés rachetées par la souris aux gants blancs qui manquent. Cela pourrait changer à l’avenir cependant. Dans un sondage envoyé à certains membres de la communauté, Gameloft interroge les fans sur les prochains visages qu’ils aimeraient voir dans Disney Dreamlight Valley.

Cendrillon, Robin des Bois, Cars, sont naturellement cités, mais à la surprise générale, l’éditeur mentionne aussi Star Wars et même les Muppets en tant qu’ajouts potentiels. Si les joueurs invités à répondre ce questionnaire sélectionnent ces deux franchises, Gameloft leur demande alors de quelle façon ils aimeraient les voir intégrer Disney Dreamlight Valley. Les pistes envisagées pour l’heure sont des qêtes, vêtements, nouveaux mondes et DLC . Côté personnages, l’éditeur semble déjà avoir quelques idées en tête. Seul Grogu de The Mandalorian (mais si vous savez, « bébé Yoda ») est mentionné pour la partie Star Wars, quand Kermit La Grenouille et Piggy la Cochonne sont tous désignés pour les Muppets.

Ce n’est pas la première fois que Gameloft sonde l'intérêt de la communauté sur d’éventuelles nouveautés de Disney Dreamlight Valley. En début d’année, les développeurs avaient par exemple demandé aux fans si le retour des récompenses exclusives aux Voies des Étoiles dans la boutique Premium les intéressaient ou non. Les retours étant positifs, Gameloft a ajouté cette mécanique quelques mois plus tard. Vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous voulez voir la nouvelle mascotte de Star Wars dans le jeu. Vous pouvez participer au sondage en question à l'adresse ci-dessous.

Source : Gameloft