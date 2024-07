Marvel espère sortir la tête de l'eau en sauvant le MCU et sa phase 5 avec Deadpool 3. C'est LE film qui nourrit les espoirs aussi bien du côté de la société que des fans. « On a pris un coup, mais on revient en force » a déclaré le co-président Louis D'ESposito. Il ne vend pas non plus la peau de l'ours de l'avoir tué, mais a affiché sa confiance. Durant une interview, on apprend même que Kevin Feige est peut-être l'instigateur d'un élément crucial du long-métrage.

Marvel a fait une demande pour Deadpool & Wolverine

Le très attendu Deadpool 3 sera très bientôt au cinéma. Après des reports, Marvel Studios a calé la date de sortie au 24 juillet 2024 en France. Il reste donc deux semaines avant le grand retour de Hugh Jackman en Wolverine... alors qu'il aurait dû définitivement raccrocher. « J'ai vraiment pensé que j'en avais fini » a expliqué l'acteur australien en référence à sa décision de dire adieu au personnage adoré de tous après Logan. Mais d'un côté, la proposition de rejoindre Wade Wilson dans ce nouveau film Marvel était beaucoup trop tentante. « Depuis que j'ai vu Deadpool 1, je me suis dit « Ces deux personnages ensemble ». Je savais que les fans voulaient que ça arrive » a t-il ajouté.

L'offre de Ryan Reynolds l'a mis dans un état qu'il a d'ailleurs accepté sur le champ, sans même prévenir son agent. « Je n'avais pas appelé mon agent, personne. J'ai donc dû le contacter afin de lui dire "Oh fait, je viens de m'engager pour un film" ». Mais Marvel Studios a plus ou moins interféré dans le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Kevin Feige a donné son aval mais a imposé une condition, qu'il porte l'emblématique costume jaune, pour ainsi réaliser le rêve des fans (et le sien au passage).

« [Kevin Feige] il a dit "Oui [au retour de Hugh Jackman en Wolverine], mais il doit porter le costume. Peut-il enfin porter le costume jaune" ? » a révélé Ryan Reynolds au micro de ComicBook. Vu la passion de Reynolds pour Marvel et Deadpool, nul doute que c'était déjà prévu, mais on peut visiblement remercier le co-président de la société pour cela et pour le comeback inattendu de Jackman.

Crédits : Marvel Studios.