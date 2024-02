Si Disney est connu pour des films comme Star Wars, Indiana Jones ou encore Marvel, il est également célèbre pour ses classiques, à savoir les dessins animés. Tous bénéficient dans leur grande majorité d'une musique assez magistrale, qu'elle soit orchestrale ou chantée. Dans ce contexte, l'événement Disney en Concert : Magical Music from the movies revient cette année (2024) en France, avec une tournée dans tout le pays. On vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Disney en musique, à la fin de l'année en France

En 2024, la tournée Disney en Concert : Magical Music from the Movies se produira à nouveau en France, offrant un spectacle mêlant musique et cinéma. Cette série de concerts proposera une immersion dans l'univers Disney, avec la projection d'extraits de films emblématiques sur un écran géant, le tout accompagné par un orchestre symphonique et des chanteurs interprétant les bandes originales. Des œuvres telles que La Petite Sirène, Cendrillon, La Belle et la Bête, et bien d'autres, feront partie du programme, promettant une expérience riche en émotions pour les fans. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a en plus des dates partout en France. Les tarifs commencent à partir de 39 euros :

SAINT-HERBLAIN : 08 nov. 2024, ven. 20:00

RENNES : 09 nov. 2024, sam. 20:00

LILLE : 16 nov. 2024, sam. 15:00

LILLE : 16 nov. 2024, sam. 20:00

TOURS : 17 nov. 2024, dim. 17:00

ORLÉANS : 22 nov. 2024, ven. 20:00

CAEN : 29 nov. 2024, ven. 20:00

AMNÉVILLE : 01 déc. 2024, dim. 16:00

FLOIRAC : 06 déc. 2024, ven. 20:00

TOULOUSE : 07 déc. 2024, sam. 20:00

MONTPELLIER : 08 déc. 2024, dim. 16:00

PARIS : 13 déc. 2024, ven. 20:00

PARIS : 14 déc. 2024, sam. 14:00

MARSEILLE : 15 déc. 2024, dim. 16:00

LYON : 20 déc. 2024, ven. 20:00

ECKBOLSHEIM : 22 déc. 2024, dim. 16:00

Loin de se limiter aux chansons, le concert devrait également inclure des musiques de films comme Pirates des Caraïbes, comme le suggèrent les bandes-annonces des années précédentes. Et pourquoi pas également des morceaux de Star Wars ? En résumé, un programme très attrayant pour les amateurs de Disney, sans limite d'âge.