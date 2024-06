La dernière fois que nous avons entendu parler de Dishonored, c'était en 2017 avec la terrible nouvelle de son annulation en raison de ventes décevantes pour le second opus. Lorsque Xbox a fermé Arkane Austin en mai dernier, cela sonnait comme un coup de grâce pour une licence d'infiltration de grande qualité, le studio lyonnais étant actuellement étant parti sur Deathloop, puis maintenant sur le développement d'un jeu Blade en partenariat avec Marvel. Mais un jeu fraîchement annoncé et très prometteur semble vouloir reprendre le flambeau.

Un nouveau jeu prometteur aux airs de Dishonored

Développé par Push On et prévu pour l'heure à une date encore indeterminée sur PC, Alkahest se dit être un mélange de nombreuses licences particulièrement appréciées. Outre Dishonored, son studio indique vouloir proposer un digne héritier de l'excellent Dark Messiah of Might & Magic, avec quelques touches d'inspiration du côté de Kingdom Come Deliverance. Un cocktail pour le moins explosif et intrigant, qui prend ici la forme d'un trailer pour le moins impressionnant visuellement.

Nous pouvons y une perspective à la première personne dans un univers dark fantasy. Le personnage semble être en mesure de se battre tant avec ses armes qu'en interagissant avec l'environnement. Il sera notamment possible de faire tomber un arbre sur la tête d'un adversaire, le pousser dans le vide ou briser une palissade d'un coup de pied bien senti pour se créer une ouverture pour le tir à l'arc. Le titre devrait ainsi faire la part belle à la créativité et l'inventivité du joueur.

Le titre présente également, en lieu et place de la magie, une certaine emphase sur l'alchimie, à l'instar d'un certain The Witcher 3. Nous pourrons ainsi fabriquer huiles, bombes, pièges et autres concoctions. Pour revenir sur l'inspiration Dishonored, un gameplay entièrement centré sur la furtivité comme une approche plus brutale semblent tous deux viables, en fonction du style de jeu de chacun. Voici en tout cas un RPG à la première personne à surveiller, pour l'heure seulement prévu sur PC, mais sans date ni fenêtre de sortie précise.