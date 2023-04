Diablo 4 n’a plus que quelques semaines pour se peaufiner et se préparer pour sa sortie. Et pour être au taquet, quoi de mieux que de demander l’aide des joueurs avec une nouvelle session de bêta test ?

Blizzard souhaite que tout soit parfait et prévoit même de très gros changements après avoir écouté les retours de la communauté. Après avoir eu le droit à plusieurs phases d’alpha et de bêta, Diablo 4 rempilera pour quelques jours de test. Pour cet ultime week-end de mise à l’épreuve, ce sont les serveurs qui seront visés cette fois. L’objectif sera donc ici de faire venir un maximum de joueurs, pour mettre les serveurs en situation de stress maximum, histoire que tout soit impeccable au lancement. On se souvient encore du lancement catastrophique d’Overwatch 2, il serait dommage de vivre ici la même chose.

Cette ultime bêta de Diablo 4 aura lieu du 12 au 14 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Il sera possible de jouer au prologue ainsi qu’à la totalité de l’Acte 1. Vous pourrez vous créer un personnage parmi les cinq classes qui seront disponibles au lancement et le faire monter jusqu’au niveau 20 en profitant de tous les avantages qui vont avec (compétences, etc.). En revanche, passé ce cap, vous ne pourrez que vous amuser à massacrer des monstres à la pelle pour vous dénicher de l’équipement puisque toute évolution sera bloquée. Notez que comme pour les précédentes périodes de bêta et d'alpha, vous ne pourrez pas conserver votre avancée. Il faudra tout recommencer au lancement du jeu le 6 juin prochain.

Diablo 4 endgame

Un jeu très attendu

Diablo 4 se sera fait attendre. Le troisième épisode remonte à loin et ni le remake de Diablo 2, ni le très polémique Diablo Immortal n’ont pu assouvir la soif de nouveautés des amateurs du genre. Malgré un développement rocambolesque, le roi du hack’n slash (oui, il l’est pour beaucoup) sera bien à l’heure.

Il nous proposera une campagne narrative inédite et nous enverra une nouvelle fois affronter des hordes de démons envoyés cette fois par Lilith, une reine démoniaque surpuissante.

Le jeu sera aussi bien jouable seul qu’en coopération et proposera des environnements encore plus ouvert que dans Diablo 3. Le endgame de Diablo 4 s’annonce une nouvelle fois extrêmement solide avec le retour des personnages saisonniers, des classements et de tout un tas de récompenses. En outre, un season pass bourrée de cosmétiques sera proposé à chaque nouvelle saison.