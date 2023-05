Depuis la sortie de Star Wars Jedi Survivor, Diablo 4 est surement devenu l'un des jeux les plus attendus de l'année avec bien entendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Partant de ce postulat, les joueurs attendent beaucoup du Hack 'n' slash de Blizzard, notamment pour tout ce qui concerne le sujet épineux du season pass et des cosmétiques. Et ça tombe bien car un événement à pour but de vous expliquer en détails tout ceci.

On peut donc apprendre via une annonce de Blizzard qu'un livestream va avoir lieu le 10 mai 2023 à 20h00 sur Diablo 4 avec comme invités le directeur général de la franchise Diablo Rod Fergusson, le directeur associé du jeu Joseph Piepiora, le directeur de la gestion des produits Kegan Clark et le directeur associé de la communauté Adam Fletcher. Le dit live se concentrera sur la partie jeu service soit tout simplement son modèle économique avec le Season Pass, Battle Pass et la boutique de cosmétiques. Si Blizzard a déjà abordé une partie de ces thématiques, il s'agit ici d'un approfondissement sur la monétisation. Pour éviter les mauvaises surprises...

Ce que l'on sait pour le moment c'est qu'il faut compter environ 80 heures de temps de jeu pour terminer l'intégralité du Battle Pass. On sait aussi que de grosses mises à jour sont prévues tous les trois mois environ, avec un nouveau Battle Pass saisonnier et du contenu scénaristique pour prolonger l’histoire de Diablo 4 au fil du temps. Enfin il est important de préciser que le titre proposera quatre saisons distinctes. Et chaque saison accueillera ensuite son battle pass. Sur l'année on peut donc miser sur un total de 320 heures de gameplay. Pas mal non ?

L'ultime bêta de Diablo 4

Outre le livestream du 10 mai sachez que vendredi 12 mai à partir du 21h00 se déroulera une phase de bêta ‘’Server Slam’’. Elle se terminera 48 heures plus tard, soit le dimanche 14 mai à 21h00. Le but d'un server slam est de tester la charge de serveur et donc de préparer au mieux le lancement qui est toujours prévu le 6 juin sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Xbox One. Pour ce qui est du contenu, il est strictement le même que les deux autres bêtas.

Comptez-vous regarder le livestream sur la monétisation de Diablo 4 ?