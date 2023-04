C'est l'un des évènements jeu vidéo 2023 : Star Wars Jedi: Survivor sort ce 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series. La suite de Star Wars Jedi: Fallen Order a obtenu une très bonne note sur Gameblog, comme vous pouvez le constater dans notre test PS5 de Star Wars Jedi: Survivor.

A l'occasion de la sortie du titre développé par Respawn (Titanfall, Apex Legends) et édité par EA, Gameblog par l'intermédiaire de notre Camille national, grand fan de Star Wars, s'est rendu chez BFM pour en discuter avec Mohammed Aigoin de Jeux Vidéo Magazine et Melinda Davan-Soulas dans son émission Tech & Co.

Cal Kestis, le héros de Star Wars Jedi Survivor.

L'occasion d'en savoir plus sur ce nouveau titre, mais plus largement sur les jeux Star Wars qui accompagnent le jeu vidéo presque depuis sa création. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que Star Wars et le jeu vidéo ont pour le moins offerts l'un à l'autre, et ont grandi ensemble au fil des décennies.

Au-delà des Jedi, des droïdes et des Wookies, un focus est proposé sur une autre licence désormais mythique, Harry Potter, à travers l'adaptation réussie de cet univers en jeu vidéo avec Hogwarts Legacy, mais également sur un sérieux concurrent au Steam Deck, l'Asus Rog Ally !

Bon visionnage !