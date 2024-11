Les développeurs de Diablo 4 ont annoncé que la Saison 7 devrait « bouleverser beaucoup de choses » suite à la sortie de son premier DLC majeur Vessel of Hatred.

Même si Diablo 4 a globalement bien profité de Vessel of Hatred et de la Saison 6 pour revenir sur le devant de la scène, il y a encore beaucoup de choses à réparer à Sanctuaire. Le DLC a en effet apporté son lot de bugs encore non corrigés, la plupart liés à la nouvelle classe exclusive, le Sacresprit, qui est proprement cassée à bien des niveaux, notamment s'agissant de l'équilibrage. Dans le cadre de son dernier Campfire Chat, l'équipe derrière le hack'n slash avait donc de nombreuses annonces à ce sujet.

Le Sacresprit casse totalement la meta de Diablo 4, mais ça va changer

Pour le bien du test de Vessel of Hatred, nous avons principalement joué le Sacresprit, une classe sur le papier extrêmement plaisante à jouer. Malheureusement, Blizzard n'a visiblement pas testé tous les builds de cette nouvelle classe de Diablo 4. Les joueurs ont ainsi découvert en essayant le DLC que, du fait de nombreux bugs, celle-ci surclasse totalement les autres, pour être théoriquement 100 000 plus forte que le reste du roster.

L'équipe derrière Diablo 4 s'est donc assise au coin du feu pour discuter avec sa communauté et annoncer un profond rééquilibrage ainsi que pléthore de corrections de bugs à venir dans la prochaine Saison. Si vous aimez jouer le Sacresprit dans son état actuel, profitez-en donc avant une importante remise au pas. « Dans la Saison 7, nous allons corriger toutes les interactions imprévues autour du Sacresprit. Nous allons également procéder à des ajustements d'équilibrage pour mettre toutes les classes au même niveau. Attendez-vous donc à beaucoup de bouleversements à ce niveau. Jusque-là, profitez de ce que vous avez tant que c'est encore d'actualité ».

Si le Sacresprit devrait donc perdre grandement de sa puissance buguée, certaines compétences peu utilisées de son kit recevront également quelques avantages supplémentaires. Ceci étant dit, l'ensemble des classes de Diablo 4 devrait donc retrouver un peu de sa superbe, notamment s'agissant de la Citadelle Sombre, la nouvelle activité endgame obligatoirement à faire en groupe introduite dans Vessel of Hatred. D'ici la Saison 7, une première phase d'équilibrage sera bientôt mise en place sur la présente Saison 6, mais toujours avec un Sacresprit dominant en raison de bugs. Rappelons que la Saison 7 sera lancée le courant janvier 2025. Patience est donc de mise pour voir à quel point elle secouera les fondations de Diablo 4 et Sanctuaire.

Source : Diablo sur YouTube