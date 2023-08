Pas d'annonces tonitruantes à la Gamescom 2023 pour Diablo 4, mais Rod Fergusson, le directeur de la franchise, a accordé des interviews. Et le sujet principal de ces entretiens n'est autre que la gestion des saisons par les équipes, après une saison 1 qui a fait un flop auprès des joueurs. L'intéressé a déclaré que c'était une tâche plus difficile que pour les épisodes antérieurs.

Les nouvelles saisons de Diablo 4 sont un grand défi pour Blizzard

Au cours d'une conversation avec Gameradar, Rod Fergusson, directeur de la marque, a reconnu les erreurs de la catastrophique saison 1 de Diablo 4. « Nous avons fait des erreurs dans la manière de gérer les attentes. Et c'était difficile car nous avions l'impression de faire ce qu'il fallait. Nous avons essayé d'aller un peu vite, d'être réactifs, mais ça n'était pas la solution. Nous avons réalisé qu'il y a eu un problème de gestion des attentes, et nous avons dû l'assumer et reconnaître que nous devions faire mieux, notamment dans la façon de publier les notes de patchs ».

Un mea culpa doublé d'une promesse « de rendre le jeu meilleur » à l'avenir. Mais ce ne sera pas simple selon Fergusson qui compare la manière d'aborder les saisons dans Diablo 4 par rapport à Diablo 2 Ressurected ou Diablo 3.

« C'est l'un des défis du jeu-service, car nous essayons d'attirer un public plus large. Pour Diablo 2 Ressurected par exemple, la saison 2 réside dans la course au classement. Dans Diablo 3, ce sont des changements de mécaniques ou de stats. Avec Diablo 4, et puisque nous essayons d'attirer autant les joueurs de RPG que ceux d'action-RPG, nous voulons plus avoir un scénario, une suite de quêtes, un contenu riche qui ne se limite pas à un changement de compétence. Nous devons avoir tout cela. Et étant donné que les saisons sont plus conséquentes, car elles s'adressent à un plus grand nombre de joueurs, c'est certainement un peu plus difficile. Parce qu'il y a plus de contenus à apporter » (via Gamesradar).

Crédits : Blizzard.

Protégez votre cou pour la saison 2, les vampires arrivent

Après la saison 1 de la Malfaisance, Diablo 4 lancera la saison 2 du Sang à partir du 17 octobre 2023. Un nom évocateur puisqu'elle sera rythmée par la venue de vampires. Plein de suceurs de sang. Des nouveautés ? Évidemment, à commencer par l'accomplissement de nouvelles quêtes avec Erys. Une chasseuse de goules. « Une menace aux crocs acérés vous attend lors de la deuxième saison, nomade. Suivant les ordres de leur seigneur, une armée de vampires récemment transformés et affamés a envahi Sanctuaire. Le sinistre dessein des vampires reste un mystère mais leur soif de sang a provoqué la colère de la population. Vous devez apprendre à chasser ces chasseurs, votre sort en dépend ».

De nouveaux pouvoirs vampiriques vous seront offerts dans Diablo 4 saison 2, ainsi que des boss endgame inédit pour leur arracher des objets très spéciaux. Des choses que vous n'aurez pas pu récupérer en temps normal, sous réserve d'anéantir ces adversaires de haut niveau. Les joueurs devront repartir de zéro avec un personnage saisonnier, mais avec un twist puisque « les points de parangon, charges de potion, améliorations de capacité d’oboles et points de compétence sont désormais conservés lors de la nouvelle saison si vous les avez obtenus avec un personnage du royaume éternel ou du royaume saisonnier précédent ». Enfin, on rappelle qu'il y aura également des changements dans la gestion des gemmes, les résistances élémentaires et les effets de statuts (vulnérable, accablement...) ou encore les dégâts critiques.