Il y a peu, tous les regards étaient tournés vers Cyberpunk 2077. La raison ? Un énorme patch 2.0 déployé par CD Projekt qui est venu totalement changer le jeu. Alors pourquoi parler de Cyberpunk dans une news sur Diablo 4 ? Simplement parce que le jeu va lui aussi avoir le droit à une mise à jour colossale prochainement, et cela pourrait bien tout changer, mais pour de bon cette fois. Que vous soyez nouveaux joueurs ou déjà en train de massacrer des démons en Sanctuaire, la prochaine mise à jour de Diablo 4 est faite pour vous.

Diablo 4 change totalement et ça devrait lui faire un bien fou !

Après l’échec cuisant de sa saison 1, notamment à cause de la très mauvaise réception de la mise à jour de lancement, Blizzard a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. En assurant avoir pris en compte tous les retours de la communauté, les développeurs ont concocté un patch absolument énorme pour la saison 2. La Saison du Sang nous plongera au beau milieu de l’univers vampire. Les suceurs de sang seront au cœur de l’expérience. Vous devrez non seulement les affronter, mais en plus, il faudra composer avec de nouvelles capacités intimement liées à ces créatures.

Bien entendu, on attend également tout un tas de nouveaux objets et des donjons inédits à explorer. Mais en plus de nous couvrir d’ajouts inédits pour son thème saisonnier, Diablo 4 se mettra à jour dans la foulée et changera une tonne de mécaniques hautement critiquées par les joueurs depuis le lancement, et encore plus depuis la saison 1. Oui, non seulement une nouvelle saison arrive, mais c’est visiblement l’heure du renouveau pour Diablo 4, c’est en tout cas ce que nous laisse entrevoir l’impressionnant aperçu des notes de patch à venir que le studio a déjà partagé. C'est surtout le Endgame qui va plaire ici.

Montée de niveau plus facile, campagne optionnelle... une refonte totale !

Mais avant d'atteindre le endgame, il va déjà falloir monter de niveau et ici aussi il y a de très gros changements de prévus. Déjà, pour atteindre le niveau 100, les choses vont aller bien plus vite puisque la course pour le niveau maximum a été réduite de près de 40%. C'est énorme. Cerise sur le gâteau, de très nombreux gains d'expérience ont été augmentés et augmenteront de manière croissante à partir du niveau 50 pour assurer une progression plus fluide et rapide.

Amélioration de la montée en niveau

Diminution du temps nécessaire pour atteindre le niveau 100, désormais 40% plus rapide. L'expérience acquise en tuant des monstres au niveau 50+ a été considérablement augmentée et augmente régulièrement à mesure que vous progressez.

Ajustement de la puissance des ennemis et des gain d'expérience pour les niveaux de monde 3 et 4 pour rendre l'évolution globale plus fluide.

Les encens accordent désormais un bonus d'expérience et persistent après la mort.

Augmentation de la puissance des bonus d'expérience (Elixir, Bénédictions de saison) en les rendant multiplicatifs avec le bonus des niveaux de monde.

Les donjons cauchemar ont été une nouvelle fois remaniés, avec de nouveaux événements, une refonte des existants pour les rendre toujours plus intéressants, et les sceaux cauchemardesques sont désormais plus courants. En somme, tout est fait pour que votre progression soit dynamisée, chose qu'un grand nombre de joueurs vont apprécier.

Les donjons cauchemars changent

Accélération du processus d'élimination des démons puisque les Sceaux de Cauchemar vous téléportent désormais directement dans le Donjon des Cauchemars.

Les sceaux de cauchemar sont désormais donnés en récompense à la fin d'un donjon cauchemar et non plus lorsqu'un boss de fin a été tué.

Des objectifs ont été supprimés de certains donjons, il suffit de vaincre le boss pour vaincre le donjon Cauchemar.

Plusieurs afflictions du donjon Cauchemar ont été mises à jour.

Réduction massive des allers-retours en plaçant tous les objectifs principaux du donjon sur le chemin central, ce qui rend les objectifs beaucoup plus difficiles à rater en prenant un mauvais virage.

Le level design de quelques donjon a été repensé, certains donjons sont beaucoup moins linéaires.

Amélioration de la lisibilité globale des pièges en améliorant leurs effets visuels globaux et en réduisant leur contrôle des foules.

L'expérience du glyphe de parangon associé aux donjons a été augmentée.

Nous avons rendu les événements de donjon plus intéressants et plus attrayants pour les joueurs en augmentant la densité des monstres.

Les PNJ ne devraient plus être tués d'un seul coup dans les niveaux mondiaux 3 et 4 lors des évènements.

Pour couronner le tout, vous pourrez désormais totalement passer la campagne à la création d'un nouveau personnage même sans avoir terminé le jeu une première fois, et votre renommé dans le monde sera désormais partagée avec tous vos personnages. Une optimisation totale donc.

Renommé partagée

Réduction du temps passé à regagner de la renommée chaque saison, toutes les récompenses de renommée gagnées persistent entre les saisons et les personnages (cela n'inclut pas l'expérience ni l'or)

Cela s'applique également aux personnages hardcore, que votre précédent personnage soit mort ou non.

Endgame et boss mondiaux retapés, Diablo 4 met le paquet

Diablo 4 va retoucher à son endgame en offrant une plus grande diversité d’activités, mais aussi et surtout en remaniant celles qui sont déjà en place. Par exemple, le délai entre chaque événement de Légion a légèrement été revu à la baisse, tout comme pour les boss mondiaux. Cette mécanique de jeu très amusante était également l’une des plus frustrantes à cause d’un sérieux problème de déséquilibre à plusieurs niveaux. Désormais, les boss mondiaux seront bien plus fréquents, et tout le monde sera alerté en amont de manière bien plus efficace. Impossible de les louper cette fois. Au passage, les gains d’or, d’expérience et les récompenses de haut niveau ont tous été augmentés.

Un endgame amélioré

Le temps entre les événements de la Legion a été réduit de 30 à 25 minutes.

Les boss mondiaux sont disponibles plus fréquemment pour tous les joueurs, peu importe le niveau de monde. Les temps d'apparition ont été réduits de 6 heures à 3 heures et 30 minutes.. Pour une visibilité accrue, un message est désormais diffusé à tous les joueurs lorsque le World Boss est à 15 minutes de son apparition.

Les récompenses en or et en expérience ont été augmentées pour les activités suivantes : Coffres des Vagues Infernales Faveurs sinistres Murmures

Pour améliorer la lisibilité, les coffres mystères des Vagues Infernales ont désormais des icônes spécifiques sur la carte pour indiquer leur type.

Endgame toujours, Blizzard va ajouter pas moins de 5 nouveaux boss à affronter en guise d'ultime challenge, comme l'était Uber Lillith au lancement. Pour les atteindre, il faudra au préalable remplir quelques objectifs ici et là dans Sancturaire. Ces nouveaux bosse seront non seulement l'occasion de se battre contre des créatures colossales, mais aussi et surtout de récupérer de l'équipement unique.

De nouveaux boss bien vilains

5 nouveaux boss ajoutés au niveau monde 3 et 4 du Royaume Saisonnier

Amélioration du loot et l'inventaire a enfin de l'espace !

Blizzard nous promet également que le gros patch de la saison 2 de Diablo 4 apportera enfin du changement à nos inventaires. De nouvelles sections seront disponibles pour ranger vos gemmes notamment. Voilà qui devrait libérer assez d'espace pour aller looter en masse par la suite. Et ça tombe bien puisque de nombreux ajustements sont également déployés pour les objets. Les joueurs hardcore ne pourront plus perdre malencontreusement leurs trésors ( et leur personnage d'ailleurs) en mourrant bêtement à cause d'un problème de connexion. Blizzard s'est en effet assuré qu'un parchemin de d'évasion se déclenchera automatiquement en cas de pépin pour assurer leur survie.

Inventaire et joueurs hardcore sauvés !

Libération significative de l'espace d'inventaire en faisant des gemmes un matériau de fabrication. Les gemmes peuvent désormais être apportées à un bijoutier pour être fabriquées.

Les joueurs ne peuvent plus perdre leur progression sur un personnage Hardcore en raison de problèmes de connexion. Les parchemins d'évasion sont désormais consommés si un joueur Hardcore se déconnecte pendant un combat, ce qui le téléporte vers un endroit sûr.

Les amoureux d'optimisation seront également content d'apprendre que le coût de l'enchantement des objets à été revu à la baisse afin de nous permettre d'optimiser notre équipement sans se saigner. Par ailleurs, les taux de drops on drastiquement été revu à la hausse, tout comme la qualité de ceux-ci. Là encore l'objectif est de vous permettre de gagner rapidement en puissance, mais surtout de mettre l'accent sur l'optimisation, là où l'on a tendance a vouloir courir après la puissance actuellement.

Le loot largement amélioré

Coûts globaux des enchantements pour les objets légendaires.

Les monstres de niveau supérieur des niveaux de monde 3 et 4 lâchent des objets sacrés et ancestraux plus puissant.

Le niveau de puissance des objets donnés en récompense dans les coffres liés aux activités à drastiquement été augmenté.

Monture, voyage... l'expérience globale de Diablo 4 change complètement

Pour finir, Diablo 4 modifie certains des points les plus critiqués depuis la sortie, notamment la disposition de ses services en ville, ou encore l'utilisation des montures. Oui, ça y est, Blizzard s'est enfin décidé à nous donner accès à nos coffres personnels dans TOUTES les villes dotées d'un téléporteur. Les développeurs ont également déplacé ces derniers pour les placer plus près des forgerons, joailliers et autres PNJ importants. Finis les allers et retours à travers les capitales !

Changements majeurs pour les villes et les coffres personnels

Des coffres supplémentaires ont été ajoutées dans toutes les capitales à proximité des pnj importants.

Réduction du besoin de se rendre dans les capitales en ajoutant des coffres dans toutes les petites villes dotées de téléporteurs.

Ajout d'un occultiste au point de cheminement de l'Arbre des murmures.

Le Marchands de curiosités se sont installés plus près du téléporteur dans plusieurs capitales.

10 nouveaux téléporteurs sont activés d'office lorsque vous sauter la campagne avec un tout nouveau personnage.

Les montures