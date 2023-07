Ce n'est même plus du rétropédalage, c'est un véritable demi-tour qu'est en train d'opérer Diablo 4. Face à l'immense grogne des joueurs, Blizzard a mis les mains dans le cambouis et est en train de changer presque tout son jeu. Plusieurs modifications ont déjà été apportées concernant le premier patch de la saison, et d'autres suivront. On attend notamment l'arrivée d'un véritable chamboulement pour les classes Sorcière et Barbare qui se sont littéralement fait détruire au lancement de la saison 1.

Blizzard s'est raté avec la saison 1 de Diablo 4

Le studio travaille donc d'arrache-pied à réparer ses erreurs. Blizzard s'est déjà très largement excusé lors du dernier Feu de Camp, un stream dédié au jeu. « Nous ne ferons plus jamais de patch comme ça », « nous savons que c'est mauvais »… les développeurs savent qu'ils ont raté le coche et ils comptent bien réparer ça. Adam Fletcher, qui s'occupe de toute la partie communautaire, a d'ailleurs affirmé qu'une grosse mise à jour arriverait prochainement. Le très attendu patch 1.1.1 devrait normalement sauver le jeu et corriger pas mal de soucis apparus après le lancement du précédent, dont l'équilibrage, qui devra être très largement revu pour satisfaire les joueurs. Mais il n'y a pas que ça, une autre composante très importante a semble-t-il été négligée et va totalement être retapée : le design des menus saisonniers.

Une importante refonte du patch arrive

Ça paraît totalement anodin dit comme ça, certains diront même que l'on s'en fiche, qu'il y a plus important. Le problème, c'est que le design des menus cause du tort à de nombreux joueurs. À cause d'un mauvais positionnement du bouton donnant accès à la version premium du season pass, beaucoup de joueurs jouant au pad et qui ont tendance à être un peu trop nerveux avec leur manette, se sont retrouvés à acheter un pass premium alors qu'ils souhaitaient simplement consulter leur avancement dans les défis de la saison 1.

Un accident non remboursable qui plus est. Pire encore, un utilisateur Twitter… X pardon, s'est rendu compte que le curseur mettait automatiquement le bouton d'achat du season pass en surbrillance lorsque le joueur arrivait dans les menus saisonniers. Une « honte » et une « conception malveillante » et donc, volontaire, d'après lui. Blizzard a rapidement réagi en affirmant sur les réseaux sociaux qu'un hotfix temporaire serait déployé prochainement avant une refonte qui arrivera quant à elle un peu plus tard.

Diablo 4 va donc grandement changer prochainement entre la revisite de son patch, de grosses modifications d'équilibrage et un réajustement du design de ses menus. Les choses vont bouger, en espérant que cela suffise aux joueurs. Diablo 4 a battu des records à son lancement, il serait dommage qu'il batte un record de désertion dans les semaines qui arrivent.